Un șofer din București a strâns 140 de amenzi neplătite pentru parcare. Autoritățile pregătesc sancțiuni usturătoare

Este vorba despre un proiect care va fi votat joi, în Consiliul General. Iniţiativa vine în contextul în care mai bine de jumătate dintre cei prinşi în culpă nu şi-au achitat sancțiunile. Unii au acumulat peste 100.

Un șofer conduce detaşat în top după ce de la implementarea sistemului, în august 2022 și până acum - a primit 140 de amenzi.

Pe 2 este un altul cu 107 amenzi neplătite. Este vorba în special de mașini abandonate pe locurile publice de parcare. Mașina de pe poziţia a 9 -a am găsit-o lângă Guvern.

O mașină a strâns o colecție de amenzi, ultima primită acum câteva ore. Unele au fost distruse de ploaie sau zburate de vânt. A fost lăsată în parcare acum câteva luni și de atunci a strâns 74 de amenzi, adică aproape 15 mii de lei. Mai mult decât valoarea mașinii.

În ultimul an au fost emise peste 180.000 de amenzi. Peste 30.000 dintre acestea doar în iulie şi august.

Cei mai mulți dintre șoferi trebuie să achite 200 de lei pentru că introduc în mod eronat numărul de înmatriculare al mașinii în aplicațiile de plată, ori nu își prelungesc orele de parcare în 15 minute de la expirare. Mulți dintre aceștia nu dau niciun ban.

Din această cauză, pe masa primăriei a ajuns un proiect care introduce noi sancţiuni pentru cei care nu îşi achita amenda în termen de 15 zile. Până în 2.500 de lei pentru persoanele fizice și maximum 5.000 pentru cele juridice.

„Am luat de 2 ori, am oprit pentru 2 minute la o florărie și în acele 2 minute mi-a dat amendă.

Și ați plătit?

Daa”

„3 sau 4 amenzi pentru parcare am, muncesc în zonă, nu pot să plătesc parcare de fiecare dată când merg la muncă. Și atunci nu mai plătesc. Și am luat amendă.

Și le-ai plătit?

Nu! Nici n-o să le plătesc!”

Pentru o oră de staţionare, indiferent de zonă, tariful este de 5 lei. Iar pentru o zi, 30 de lei. Pentru plată, puteţi da un SMS sau faceţi plata online prin intermediul unor aplicaţii. În cazul plății prin SMS, tariful unic crește de la 5 lei la 6,55. Diferența de preț vine de la comisionul aplicat de procesatorii de plăți, ca în cazul biletelor STB sau a taxei de drum.

În prezent în Capitală sunt aproape 20.000 de locuri publice de parcare cu plată.

Dată publicare: 26-09-2023 19:38