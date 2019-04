Un nou tip de afacere devine din ce în ce mai popular în România: "E mult mai ușor"

Sunt tot mai multe afaceri de familie în România, iar unele dintre acestea, au mare succes.

Inclusiv un studiu făcut la nivel mondial arată că atunci când sunt implicaţi oameni apropiaţi, totul merge mai uşor, iar încrederea nu este doar în interior, ci vine şi din partea clienţilor.

Familia Iacob a pornit o afacere în industria cărnii în urmă cu 25 de ani. A început cu 2 purcei şi un viţel şi a ajuns la 20 de magazine şi peste 400 de angajaţi. 40% din producţie merge la export.

Marcel Iacob, proprietar: "Eu conduc fabrica, sora mea conduce ferma, doamna mea conduce echipa de catering, fiica mea este responsabilă de marketing. E mult mai uşor să te înţelegi cu familia."

Fiul cel mare a mers la studii în domeniu în Austria ca să fie pregătit atunci can va prelua afacerea tatălui.

Eduard Iacob, fiul proprietarului: "Din joacă am participat la muncile lor, iar după ce am studiat în domeniu m-am alăturat echipei. Lucrurile în carieră au mers mult mai rapid."



Şi într-o familie de viticultori fiul a studiat arta vinului şi a accesat fonduri europene ca să extindă afacerea moştenită.

Florin Stegariu: "La 20 de ani, anul 1 sau 2 de facultate aveam o grămadă de întrebări, am şters de praf toate visele şi să încep o călătorie prin Europa la multe crame. Acela a fost momentul zero, chemarea mea".



La 25 de ani Marius, care s-a pregătit ani zile pentru o carieră în domeniul IT a luat decizia să se întoarcă acasă în localitatea Unirea, din judeţul Alba, şi să se ocupe de lactate.

Marius Bacu - managing partner: "În fabrică erau aproximativ 10 oameni când am preluat afacerea acum sunt 70, afacerea a crescut mult atunci ne jucăm cu câteva sute de litri pe zi de lapte şi acum procesam 15 tone de lapte pe zi. Facem brânzeturi pe care le vindem în toată Europa."

Afacerea cu piatră naturală a familiei Neamţu din judeţul Braşov e la a doua generaţie. Cei doi nepoţi de doar 10 ani participă deja la şedinţe.

Răzvan Neamţu, administrator firmă: "Ei pun nume acelor produse noi şi creează simbolul acelui produs. O afacere de familie nu este condusă doar de profit, ea este condusă şi de randament, este condusă şi de inovaţie, este condusă şi de integritate."

Procentul afacerilor de familie în România

Un raport al Global Family Business Survey arată că în România procentul afacerilor de familie cu perspective de creştere este de 71%. Specialiştii spun că aceste firme sunt pornite cu mai mult entuziasm şi prezintă mai multă încredere.

Dan Chirlășan, conferenţiar facultatea de economie: "Când o afacere este pornită în interiorul unei familii, o dată cu businessul se transmit şi bunele practici"

Cristina Gavriluță, sociolog: "Prezintă un grad mai mare de încredere. Cei care lucrează se gândesc mai mult la sănătatea familiilor, au o mai mare atenţie pentru clienţii lor."



În studiul făcut la nivel global cu privire la afacerile de familie, 69% dintre participanţi au declarat că cifra de afaceri a crescut, 84 % susţin că veniturile o sa continua să crească şi 16% se aşteaptă chiar la o creştere agresivă.

