Stare de alertă într-o localitate din Bacău. Oamenii cer măsuri după ce urșii le-au omorât animalele

De două săptămâni locuitorii din localitatea Helegiu, din judeţul Bacău, stau cu frică în case din cauza urşilor care coboară în sat aproape în fiecare seară.

Până acum, cinci capre şi un porc au sfârşit în ghearele sălbăticiunilor, însă oamenii se gândesc la ce e mai rău şi le este teamă să mai iasă pe străzi.

Localnicii sunt în stare de alertă de două săptămâni încoace, de când urşii au început să coboare în sat în căutare de hrană. Noaptea gospodarii îşi păzesc animalele aprinzând focuri sau făcând gălăgie pe lângă grajduri.

Oamenilor le este din ce în ce mai frică şi cer cu disperare autorităţilor să ia măsuri, mai ales că vineri noapte două gospodării au fost atacate.

"M-au sunat vecinii că toată noaptea a lătrat câinele. Am venit şi dimineaţă când am deschis poarta am văzut animalele mâncate.

Se poate întâmpla şi mai rău.

Da bineînţeles că sunt copii care merg la şcoală. Trebuie luate măsuri chiar dacă sunt protejate de lege."

"Avem copii care merg la şcoală la ora 6 când e întuneric. Trebuie să omoare un om ca să ia măsuri?

Ce fac autorităţile?

Deocamdată nimic. E treabă de o săptămână de când umblă şi tot satul l-a răvăşit."

Un alt gospodar a fost martor la măcelul provocat de animalul sălbatic.

”Aţi apucat să îl vedeţi?

Da cum să nu.

Era cu porcul la subsioara.

Am fugit după el de la ora 10 până la 4 dimineaţa cu toţii."

Primarul spune că a cerut sprijunul autorităţilor din judeţ, însă localnicii vor soluţii rapide.

Ciprian Enea, primar comuna Helegiu: "Comisia mixtă cu cei de la Mediu şi Garda forestieră suntem în teren să găsim soluţii. Am stat în patrulare cu Poliţia locală."

Instituţiile din judeţ aşteaptă acum o soluţie de la Garda de Mediu, pentru că fără autorizaţie nu pot acţiona în niciun fel.