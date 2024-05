Româncele, printre cele mai nefericite femei din UE și din lume. Banii, sănătatea și educația sunt principalele nemulțumiri

Sociologii spun că lucrurile stau diferit în funcțe de mediul în care locuiesc. Cele mai mari probleme sunt în zonele rurale. La nivel mondial, femeile din Rusia, China și țările arabe sunt mai fericite decât româncele.

Studentă: „Mie mi se par foarte puternice în primul rând. Cred că o mare parte din ele sunt și triste la noi, acum e și fenomenul cu depresia, dar sunt niște femei puternice”.

Studentă: „Eu cred că nu caută să își facă timp – femeia în societate e obișnuită să aibă grijă de ceilalți prin natura ei și nu se gândeste să aibă grijă de ea”.

Femeile din România ocupă locul 65 în lume într-un index care măsoară experiențele lor cu sănătatea, educația și asistența socială. Cu alte cuvintre sunt printre cele mai nefericite femei din Europa.

Potrivit datelor, a scăzut interesul pentru îngrijirea preventivă, la fel și pentru satisfacerea nevoilor de bază. În schimb, româncele acordă o atenție mai mare sănătății emoționale și siguranței.

În Europa, doar femeile din Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova și Albania sunt mai nefericite ca româncele. Sociologii spun că bunăstarea lor ține de mediul din care acestea provin. Dacă în zonele marilor orașe, familiile au început să ia mai mult masa la restaurant, iar femeile folosesc echipamente moderne pentru o parte din sarcinile casnice tradiționale, lucrurile stau diferit în zonele rurale.

Marian Preda, sociolog: „Încă există comunități tradiționale, reguli tradiționale, lipsă de educație, ele se corelează – nivelul scăzut de educație al soțului, dar și al soției, nivelul scăzut de trai, rata mare de sărăcie conduce la o anumite capcană a sărăciei și violenței – ele se alimentează reciproc. Nu au destule resurse, nu are un salariu și venit constant soțul. Urmează violență în familie și cercul vicios. Femeia nu poate pleca, nu are resurse, nu are suport și preferă să rabde, să rămână acolo”.

Suntem în urmă și la accesul la funcții de conducere și poziții în politică și administrație pentru femei.

Cele mai fericite femei din lume sunt cele din Taiwan, Kuweit, Austria, Germania și Elveția. Studiul a fost realizat in randul a 79.000 de femei din 143 de țări.

