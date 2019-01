Populația României scade dezastruos. Scenariu negru pentru 2060

Trist, dar adevărat. Anul trecut în România s-au născut cei mai puţini copii din ultima jumătate de secol. Cifrele oficiale arată că natalitatea a fost mai mică şi faţă de perioada de criză economică.

Decizia familiilor tinere de a pleca în străinătate, dorinţa femeilor de a-şi face o carieră, dar şi povara ratelor bancare sunt câteva din motivele pentru care mulţi amână să devină părinţi, avertizează specialiştii.

Ana şi Răzvan, ambii în vârstă de 29 de ani şi-au dorit un copil la scurt timp după ce s-au căsătorit.

Răzvan Nechiforiuc: Am hotărât că ar fi momentul să apară un copilaş în viaţa noastră.

Reporter: Și totuşi nu aţi amânat şi nici nu v-aţi speriat că va fi greu?

Răzvan Nechiforiuc: Nu, nu am lăsat să treacă o perioadă îndelungată, nu m-aş fi văzut tată la 40 de ani.

În jurul lor, însă, din ce în ce mai mulţi cunoscuţi se feresc să devină părinţi.

Din 1967 până în anul 1990 am avut în medie 360.000 de copii născuţi pe an. Abia în ultimii 10 ani acest număr a început să scadă sub 200.000, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică.

În 2011 era până acum recordul negativ, anul în care au fost luate măsurile de austeritate şi s-a plafonat indemnizaţia de creştere a copilului. Anul trecut în schimb, avem pe primele 11 luni aproape 174.000 de naşteri raportate de INS, pe care le corelăm cu datele de la starea civilă şi raportările maternităţilor. Ajungem la o estimare de circa 190-192.000 de naşteri.

În mod paradoxal această scădere a natalităţii vine chiar când pe hârtie România are cea mai mare creştere economică din Europa şi salariile au crescut cu peste 15%, în medie. Iată cum explică specialiştii.

Daniela Mitrofan, psiholog: "Tinerii sunt mai preocupaţi de educaţia lor, femeile pun accent pe carieră. Dacă oamenii nu au stabilitate financiară pot lua decizia de a pleca şi faptul că se angajează în credite, într-o viaţă stresantă."

Sunt însă şi cupluri care preferă să îşi întemeieze o familie în străinătate şi dau naştere la doi sau chiar trei copii în diaspora.

Lipsa locurilor în creşe şi grădiniţe sau siguranţa locului de muncă, sunt şi acestea motive importante. Sociologii vorbesc de consecinţe sumbre pentru România.

Romeo Asiminei, sociolog: "Pe termen lung şi foarte lung aceste efecte pot fi dezastruoase la nivel economic. Ne aşteptăm ca în 2060 populaţia României să scadă cu cel puţin 20%. O astfel de situaţie vine la pachet cu o serie de probleme legate de asigurarea pensiilor."

Franța a rezovat criza demografică construind creşe şi grădiniţe chiar lângă birouri sau fabrici pentru ca părinţii să se poată întoarce la locurile de muncă, au fost crescute indemnizaţiile pentru mame şi au fost finanţate campanii pentru prevenirea infertilităţii.

