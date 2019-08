Mamele care vor să slăbească, tentate cu promoții la operații estetice

Piaţa de medicină estetică, dar şi cluburile sportive încearcă din răsputeri să le atragă pe româncele care au născut.

Aşa au apărut pachete de antrenament sau intervenţii chirurgicale complexe adresate celor care nu reuşesc să revină la greutatea şi forma dorite. Antrenorii de fitness au învăţat cum să dozeze exerciţiile, în cazul clientelor cu copii mici. Iar chirurgii plasticieni pot face corecţii dramatice la sâni şi abdomen.

Însărcinată cu Rareş, Simona a luat 15 kilograme. A născut natural şi s-a întors în sala de sport când băieţelul nu împlinise o lună.

Simona: "Cardio uşor. Mers pe banda într-un ritm un pic mai alert, exerciţii cu greutatea corpului, stretching. Cred că în decurs de patru luni deja am ajuns la greutatea mea iniţială".

Şedinţele pentru slăbit şi tonifiere a muşchilor după naştere cu antrenor costa în jur de 150 de lei. Ideal, se fac două pe săptămână.

Citește și Misterul mesajului trimis de pe telefonul Luizei. Familia Melencu nu știe ce să mai creadă

Gabriel Toncean, Federaţia de culturism/fitness: "Mergem pe multă mobilitate, pentru că de asta au nevoie ele. Exerciţii care să le aducă o stare de lejeritate, nicidecum de oboseală sau să le forţăm să le aducă o hemoragie sau ceva în detrimentul corpului lor. Trebuie să te raportezi la alimentaţia pe care a avut-o, la oboseală pe care a acumulat-o".

Sunt şi situaţii în care modificările corporale de după sarcina nu pot fi rezolvate nici prin sport, nici prin dietă. Vorbim de exemplu despre lăsarea sânilor, despre o laxitate severă a pielii în regiunea abdominală şi diastaza, adică îndepărtarea muşchilor drepţi abdominali unul de celălalt. Şi pentru asemenea cazuri există soluţii, şi ele vin de peste Ocean. "Mommy makeover" e un concept dezvoltat de chirurgii plasticieni americani.'

Pentru Karla, sala de operaţie a fost ultima frontieră. Locuieşte în Italia, dar a venit în România pentru o remodelare chirugicala.

Karla Gheorghiu: "Ceea ce mă nemulţumea pe mine erau sânii, care şi-au pierdut fermitatea, piele în exces, de la a doua sarcină gemelară, de la multe kilograme în plus pe care eu am încercat să le dau la sală... prin dieta după ureche, şi nu am reuşit!".

Anul trecut au apărut şi la noi pachete care propun intervenţii complexe, la fel ca cea suferită de Karla- abdominoplastie, lipoaspiraţie, corecţia sânilor şi repararea muşchilor abdominali. Tot mai multe românce strâng bani sau fac sacrificii ca să scape de complexe.

Carmen Giuglea, medic chirugie plastică şi reparatorie: "Vorbim de femei tinere şi slăbuţe, care ajung să fie întrebate în ce lună sunt. Ideea e că în momentul în care îţi stabilizezi greutatea, trebuie lăsat ca pielea să se aşeze, să îşi revină atât cât poate de mult. Minim 6 luni.

Reporter: Vă întreabă dacă aceste intervenţii se pot face într-un singur pas operator?

Carmen Giuglea, medic chirugie plastică şi reparatorie: "Sigur că da! Preferă să rezolve tot odată.

Reporter: "Deci practic ar trebui să stea pe tuşă cât dacă e să facă două intervenţii?

Carmen Giuglea, medic chirugie plastică şi reparatorie: "Cam două săptămâni".

După aceste intervenţii femeia trebuia să aibă un regim de viaţă şi alimentar echilibrat. Altfel, beneficiile se pierd în câteva luni.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!