Incendiul, principala cauză a distrugerilor de locuințe în 2020. Cum ne ajută polița de asigurare obligatorie

Incendiul a fost principala cauză a distrugerilor de locuințe, anul trecut.

În medie, s-au produs 19 incendii pe zi, spun reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, iar firmele de asigurări au acordat despăgubiri record, cea mai mare fiind de 400.000 de euro.

Banii au fost dați însă în baza poliței facultative, pentru că cea obligatorie nu acoperă și pagubele provocate de foc. În plus, deși România este în topul țărilor cu cei mai mulți proprietari de case, doar una din cinci locuințe are poliță de asigurare obligatorie.

Aproximativ 400.000, atât a primit despăgubire proprietarul unei case impunătoare, în care se aflau obiecte prețioase și care a fost distrusă de un incendiu. Proprietarul avea o poliță de asigurare facultativă, asigurare la care au apelat anul acesta cu 10% mai mulți români decât anul trecut.

Proprietar: ”Am asigurare de incendii, de calamități. Eu îmi fac orice, dacă ar fi toți ca mine, am fi rari."

Proprietar: "În fiecare an fac pe un an de zile și-mi asigură și de hoți, de incendiu, am asigurare totală. Stau liniștit, pot să plec liniștit de acasă."

În 2020 incendiile au generat cele mai mari despăgubiri, în creștere cu 11 procente față de 2019, urmate de alunecările de teren și de inundații. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, anul trecut au fost înregistrate 6.775 de incendii la locuințe, o medie de aproximativ 19 incendii pe zi.

Conform statisticilor, peste 95% dintre români sunt proprietarii casei în care locuiesc. Cu toate acestea, la nivel național, sub 20% din totalul locuințelor sunt asigurate printr-o poliță de asigurare facultativă și doar una din cinci locuințe are asigurarea obligatorie, numită PAD.

Adrian Marin, președintele UNSAR: "PAD-ul avem aproximativ 1,8 milioane polițe în vigoare, iar facultative la un nivel de 1,6 milioane polițe în vigoare. Asigurarea PAD asigură trei riscuri catastrofale: cutremur, inundație și alunecări de teren. O asigurare facultativă asigură, în plus, riscuri, explozii, furtună sau vandalismul. Lor li se pot atașa și clauze speciale.”

Călin Matei, director general adjung firmă asigurări: ”Asigurările facultative pot placa de la 50-100 de lei, în funcție de cât e costul locuinței. La un apartament de 100.000 de euro trebuie să plătească o asigurare PAD de 20 de euro și facultativă, între 70 și 85 de euro.”

În pandemie a crescut mai mult interesul pentru asigurările medicale.