În România au început să apară tot mai multe magazine cu produse alimentare asiatice. Care este explicația

Ca el sunt din ce în ce mai mulți. Lucrează în locul românilor, plecați în alte țări. Cum mâncarea noastră nu îi tentează, magazinele asiatice reprezintă soluția.

Acești bărbați sunt în România de câteva luni.

Pro TV

Au venit din Pakistan să lucreze ca sudori într-o fabrică din Prahova. În fiecare săptămână bat drumul până la București: ”Vin din Prahova, Băicoi, de la 90 de km. Acolo nu găsim mâncare din Pakistan, India, nu găsim nimic. ”

Pentru că mâncarea noastră este diferită de a lor, sunt nevoiți să își gătească zilnic acasă. Spun că în felul acesta reușesc să rămână conectați la țările din care au plecat.

”Îmi e dor de orezul și carnea gătite de mama mea. Nu am încercat nimic din mâncarea românească. Nu știu nimic desprea ea. În primul rând pentru că nu îmi place și în al doilea rând nu am avut șansa să merg la niciun restaurant românesc, de aceea.”

Așa că își iau de la magazinele cu specific asiatic de sosuri, condimente, deserturi, sucuri, chipsuri din linte și până la orez. Ca să îi facă pe clienți să se simtă ca acasă, proprietarii au angajat personal din India.

Cetățean indian: ”Când am venit prima dată în România nu știam nimic despre această țară. Prietenii mei mi-au spus să merg la Bucur Obor, pentru că acolo sunt magazine indiene. Și am fost foarte fericit să aflu asta. Am venit aici și, Doamne, chiar sunt că în India”.

Proprietar magazin cu produse asiatice: ”Facem import direct din India și Nepal. Din dragoste pentru gastronomia indiană, m-am gândit să dezvolt această piață.”

Cele mai căutate produse sunt condimentele precum curry, turmeric și chilli. Pentru aceste condimente vin în special cei din India, Siri Lanka sau Pakistan. Deși bucătăriile sunt diferite, aici găsesc produse din țara lor și cei China, Thailanda sau Japonia și cumpără mai ales noodles și orez.

Florina Ivan - vânzătoare magazin: ”Sunt foarte încântați. Chiar se miră, asta e din țara mea, spun. Mai ales când văd scorțioara ceylon. Eu sunt din Sri Lanka, sunt foarte încântați și de turmeric, de curry de garam masala.”

În ultima vreme, și restaurantele asiatice și-au diversificat oferta. Pe lângă cele chinezești și japoneze, au apărut localuri cu mâncare din Filipine, Thailanda ori Nepal.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 23-04-2023 18:25