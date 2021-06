Imagini șocante. Un polițist din Bihor a fost filmat în timp ce bate cu brutalitate un tânăr

Un polițist din Bihor a fost filmat în timp ce lovea cu brutalitate un tânăr, în apropierea unei discoteci din județ.

Agentul era în timpul său liber și a fost surprins în timp ce se năpustește asupra victimei, care cade la pământ și se lovește puternic la cap.

Deși bărbatul rămâne inert, polițistul continuă să îl lovească cu pumnii, până este oprit de câțiva martori. Acum, agentul este vizat de o anchetă internă, dar și de un dosar penal.

Scenele deosebit de violente s-au petrecut lângă un bar din satul Chișcău. Victima, de 20 de ani și polistul - de altfel prieteni - au băut împreună la discotecă. Apoi s-a iscat scandalul, însă nimeni nu își mai amintește de la ce a pornit. Polițistul a fost oprit cu greu de ceilalți tineri.

Beniamin - victima: "Am fost la club, am băut, la noapte, cu el. Eu nu mai știu, de cînd m-o lovit, când am leșinat. Fie că m-o fi deranjat cu ceva și l-oi fi lovit eu, înainte, nu mai țin minte asta. Și, după aceea, acolo, afară, m-o lovit. Am fost la Oradea, la spital, mi-o făcut film la cap”.

Tânărul a depus o plângere la Parchet.

Procuror Adriana Ardelean - purtător de cuvânt Parchetul Beiuș: "La Parchetul Beiuș există înregistrat un dosar penal, vizează comiterea unei infracțiuni de lovire.”

Polițistul este anchetat și de colegii lui din inspectorat.

Comisar șef Alina Fărcuța, purtător de cuvînt IPJ Bihor: "Nu sunt tolerate astfel de comportamente. Dealtfel, conducerea IPJ Bihor a dispus de îndată efectuarea de verificări prin Biroul de Control Intern. "

Polițistul este, deocamdată, în concediu de odihnă. În funcție de mersul anchetei, ar putea fi suspendat din funcție.