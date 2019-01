Coadă pentru plata taxelor în Galați, deși termenul limită era 31 martie

Zeci de persoane s-au înghesuit încă de la primele ore ale dimineții la Direcția de Taxe și Impozite a Primăriei Galați. Oamenii au stat ore în șir la coadă pentru a beneficia de o reducere a impozitelor de 10 la sută, care se aplică până pe 31 martie.

Minus cinci grade s-au înregistrat luni dimineață în Galați, dar asta nu i-a speriat pe cei care au format coadă înainte de răsăritul soarelui. Casierii susțin că primii contribuabili s-au așezat la coadă încă de la ora 5 și jumătate.

Reporter: -De la ce ora ați venit?

Bărbat: -De la 5 jumate.

Reporter: -Dar ghișeele se deschid la 8 și jumătate, știți, da?

Bărbat: -Am vrut să fiu primul, să scap de datorii.

Reporter: -Și v-ați pus ceasul să sune la cât?

Bărbat: -Nu, fără ceas.

Reporter: -Dar de ce aveți ambiția asta?

Bărbat: -Așa m-am obișnuit. Să-mi achit datoriile să nu mai stau cu grijă.

Reporter: -Așa faceți în fiecare an?

Bărbat: -În fiecare an.

Reporter: -E o mândrie, așa că plătiți primul din Galați taxele?

Bărbat: -Nu neapărat.

Reporter: -De la ce ora sunteți?

Bărbat: -De la 6 fără douăzeci.

Reporter: -Și nu contează că e frig?

Bărbat: -Nu contează doamna, ne achităm datoriile.

Reporter: -Bani aveți, că n-au intrat pensiile?

Bărbat: -Încă avem, că suntem gospodari. Să venim primii aici să achităm datoriile. "

Nimeni nu înțelege de ce oamenii și-au pierdut timpul la coadă, mai ales că scutirea de 10 la sută este aplicată tuturor celor care plătesc integral impozitul pe locuințe și autoturisme până pe dată de 31 martie.

Reporter: -Dar de ce veniți așa, de dimineață, stați în frig aici?

Bărbat: -Păi că să facem antrenament, pentru că nu prea avem lemne, așa și să ne învățăm cu frigul. Și îmi place să nu fiu dator. Vreau să scap de toate obligațiile astea.

Reporter: -Reducerea de 10% v-a făcut să veniți?

Bărbat: -Dar nu știu, o fi 10% o fi mai puțin, mai mult. Oricum, sunt pregătit cu finanțele necesare. Că să nu mai vin încă o dată."

În plus, dările se pot achita și online. Dar nimeni nu pare să-și bată capul cu asta.

"Gălățenii pot plăti online impozitele și taxele, îi ajutăm prin generarea parolelor. De la an la an crește numărul celor care plătesc online, am ajuns undeva la 12 mii de contribuabili cu plata online", a spus Daniel Stadoleanu, director Direcția de Fiscalitate.

În 2018, gradul de încasare a taxelor locale și a impozitelor pe clădiri, terenuri și mașini din municipiul Galați a fost de aproximativ 90 la sută.