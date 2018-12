Autoritățile din București au început o campanie de sterilizare gratuită pentru câinii cu stăpân

Sute de câini sunt abandonaţi în fiecare lună în Bucureşti. Cei mai mulţi sunt pui pe care oamenii îi lasă la ghenele de gunoi, pe străzi sau la cabinetele veterinare.

Din păcate, prea puţini aleg singura soluţie pentru stoparea înmulţirii necontrolate a animalelor - sterilizarea. Cum procedura este costisitoare, autorităţile au început o campanie de sterilizare gratuită pentru câinii cu proprietar.

Un căţeluş de numai cinci săptămâni a ajuns în şoc hipotermic la un cabinet veterinar din Bucureşti. A fost adus de cineva care l-a găsit singur, abandonat pe stradă, în frig.

”Vin la cabinet şi sub pretextul de a merge să îşi ia portofelul din maşină, nu se mai întorc. Am găsit dimineaţă la prima oră când am deschus cabinetul, legat de gard, un Shar Pei cu bileţel că nu îşi mai permite să îl îngrijească şi ne roagă frumos să ne ocupăm de el”, spune Cristian Cristea, medic veterinar.

Puţini căţei au însă norocul să ajungă la un medic care să aibă grijă de ei şi să le caute un stăpân. Mulţi se chinuie să trăiască pe străzi, unde au fost abandonaţi.

În fiecare zi, hingherii adună de pe străzile din Bucureşti 10-15 câini. Asta înseamnă peste 300 de animale pe lună care ajung în adăposturi. Iar cei mai mulţi sunt pui abandonaţi.

Soluţia ar fi sterilizarea, spun medicii veterinari. Procedura costă câteva sute de lei, însă Primăria Capitalei a început o companie în această toamnă, prin care peste 7000 de câini şi pisici pot fi sterilizate gratuit. Din păcate, doar 2000 de animale au ajuns la cabinete până acum.

”Există şi anumite mituri pe care, din păcate, oamenii le mai cred, conform cărora prin sterilizare câinele nu mai stă de pază sau se îngraşă. Vă spun cu mare responsabilitate că aceste mituri sunt neadevărate. Din punct de vedere medical, sterilizarea este o procedură care prelungeşte viaţa animalului”, explică Andrei Mina Drăghici, direscot ASPA.

Campania de sterilizare se încheie pe 16 decembrie, dar va continua de anul viitor. Beneficiază de procedura gratuită pentru maximum două animale proprietarii cu au domiciliul în Bucureşti, care fac o programare la unul dintre cu cabinetele agreate. Procedura îi poate scuti pe proprietari şi de amenzi usturătoare.

Tudor Ionescu, consilier general al PMB: - În acest moment este o contravenţie faptul de a nu-ţi steriliza căţelul, dacă este de rasă comună, cu amezi de la 5.000, la 10.000 de lei.

Reporter: - Cum verifică poliţia animalelor?

Tudor Ionescu, consilier general al PMB: - În primul rând, trebuie să avem obligativitatea de a avea carnetul de sănătate întotdeauna la noi.

Nu doar numărul câinilor abandonaţi a crescut în ultimii ani, ci şi cel al pisicilor. Aşa că de anul viitor, autorităţile vor să construiască un adăpost şi pentru pisici, pe lângă cele trei pentru câini care există deja. Acestea pot fi vizitate de cei care doresc să adopte un animal de companie, care le va oferi dragoste necondiţionat.

