Ajutor prea puțin pentru românii care își cresc singuri copiii și trebuie să meargă la serviciu

În aceste vremuri mamele sau tații care își cresc singuri copiii s-au trezit în mare dificultate: cu cine să-i lase pe cei mici când merg la serviciu, sau cum să lucreze de acasă când copiii au nevoie de toată atenția.

În România, statutul de "familie mono-parentală" nu este deocamdată recunoscut, deși la ultimul recensământ, între 14 și 18% din toate familiile din România au declarat că sunt cu un singur părinte.

Raluca își crește singură fetița și reușește cu greu să se împartă între serviciu și casă. Patru zile pe săptămână este nevoită să meargă la birou, așa că o ia și pe Daria.

Raluca Giurutan, contabilă în Cluj: "Trebuie să o expun tot timpul, să o iau prin mijloacele de transport, să o plimb prin oraș, să o plimb pe la firme, să iau dosarele, să le duc la ANAF, să le înregistrez, să stau la rând la bănci”.

Narcisa lucrează de acasă, dar tot îi este greu să se împartă între muncă și Ilinca, fetița ei de numai cinci ani.

Narcisa Alican, economist în București: "E socilitant pentru că în timpul zilei sunt activată cu ea pentru că își dorește atenția. Și fiind obișnuită la grădi cu activități și copii, iar eu trebuie să fiu atentă la partea de job. După program sunt full mommy cu toate activitățile de joacă. Dacă îmi rămâne ceva de lucru, lucrez seara, când ea adoarme".

La fel de greu este și pentru tați. Ionel a divorțat în 2018 și, de atunci, își crește singur cei trei copii: o fetiță de 10 ani și doi băieți gemeni de 7 ani, dintre care unul cu nevoi speciale.

Ionel Sitaru, tatăl a trei copii: "De când am divorțat chiar nu am avut cu cine să îi las. Îl am doar pe tata, care are șaptezeci și ceva de ani, e bătrân".

Este o problema reală, de care sunt conștiente și autoritățile. Cu toate acestea statutul de "familie monoparentală" nu este recunoscut în România.

Ludovic Orban: "În familiile monoparentale, chiar dacă beneficiază de plata de indemnizaţiei de 75 la sută, sunt foarte multe mame şi taţi care pot risca pierderea locului de muncă dacă stau acasă, iar angajatorul le cere să vină la serviciu. Trebuie găsită o modalitate".

Între timp, pe 31 mai intră în vigoare o lege prin care statul le oferă părinților ajutor lunar pentru a plăti bonă copilului. Părinții care au copii până în 6 ani și nu sunt înscriși la creșă sau la grădiniță pot primi între 250 și 710 lei pe lună. Ajutorul se acordă doar dacă venitul net lunar nu depășește 3.500 de lei, pe membru de familie, iar părintele respectiv nu are datorii la primărie.

Chiar și așa, pentru familiile monoparentale această perioada este dificilă.

Carmen Rusu, psiholog: "Ei nu au avut suport niciodată din partea statului. Adică au încercat tot felul de legi să îi ajute, să îi protejeze, dar ei nu au avut o protecție susținută. Și acum sigur că sunt famiile cele mai descoperite. Mai ales la copiii cu dizabilități, unde tu îi înveți să socializeze și, din contra, acum ei sunt izolați în casă".

Potrivit Eurostat, în Uniunea Europeană există 15 milioane și jumătate de familii monoparentale, cu cel puțin un copil care locuiește împreună cu părintele. Acest număr reprezintă 11% din totalul familiilor din Uniunea Europeană. La noi, procentul este aproape dublu.