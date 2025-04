Afacerile românești s-au implicat serios în piața hranei pentru animale. Sunt deja 200 de fabrici locale

Există aproape 200 de fabrici cu capital românesc care au creat şi numeroase locuri de muncă. Românii sunt atenți la ce mănâncă animalele lor de companie, care au devenit parte din familie.

Doar într-un magazin sunt vândute produsele a cel puțin 10 branduri românești de mâncare pentru animale. Clienții au început să fie foarte atenți la etichetă, iar produsele românești sunt apreciate pentru ingredientele de calitate şi preţul mai mic, spun medicii veterinari.

Anca Maria Ivan, medic veterinar: „Ele au ca și specificație segmentul de ultra premium și de superpremium. Adică asta înseamnă mâncare de calitate cu ingrediente alese fără coloranți, fără conservanți, cu procent mai mare de carne, de exemplu, la câine și la pisică, animale carnivore. Își doresc ca mâncarea să fie naturală, să fie de o calitate extraordinară, să nu dea alergii.”

În 2022, în România existau 65 de firme care aveau în obiectul de activitate fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie. De atunci, numărul lor s-a triplat. O singură firmă românească, de pildă, care produce mâncare crudă pentru câini, vinde peste 4 tone lunar.

Mihai Pavel, proprietarul unei fabrici: „Cifra de afaceri crește, este o creștere organică. Am început să fac pentru cățeii mei, în 2017 am făcut un proiect și l-am implementat în Startup-nation. Am reușit să fac fabrica și acum avem colaborări cu canise, crescători autorizați, adăposturi de câini și clienți finali, proprietari de câini.”

Românii își tratează animalele de companie cu multă grijă și sunt dispuși să investească sume considerabile în bunăstarea lor. De exemplu, pentru un câine, bugetul lunar poate varia între 500 și 1.500 de lei, în funcție de talie, iar pentru o pisică, între 200 și 800 de lei.

Proprietar cățel: „Cu recompense, cu boabe, cu raţă, curcan, cam 1.000 de lei şi e pechinez. Mănâncă mai bine ca mine, păi eu îi zic nepoata a doua, că de când a venit i-am zis nepoata, nu i-am zis pe nume.”

Un retailer online a vândut anul trecut 1,5 milioane de articole de hrană de animale. Foarte multe comenzi au venit şi din zona rurală, dovada că tot mai mulţi proprietarii nu le mai dau resturi de mâncare.

Mircea Tomescu, vicepreședinte marketing retailer online: „Mâncarea de câini este lider şi este o creştere foarte mare, dar surpriza noastră este o creştere mare la mâncarea de pisici, peste 30%, şi, în plus vedem că toate celelalte categorii au început să crească, de la mâncarea de peşti sau chiar reptile, şi asta pentru că a venit o creştere de la întreaga ţară, nu doar de la nivelul oraşelor mari, sunt foarte multe comenzi care vin şi din rural.”

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, am importat, anul trecut, mâncare pentru animale în valoare de 364 de milioane de euro.

