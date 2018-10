Un tânăr a murit, în pauza de masă, spulberat pe trotuar de un adolescent fără permis

Un act de teribilism l-a costat viaţa pe un tânăr nevinovat, iar pe verişorul său l-a adus în stare critică, la spital.

Totul, după ce un băiat de 18 ani din Cluj, fără carnet de conducere, a luat maşina părinţilor, l-a poftit la drum pe fratele lui mai mic, însă pe o stradă de la periferia oraşului a pierdut controlul volanului. A intrat pe trotuar şi a spulberat victimele într-o fracţiune de secundă. Bărbatul de 27 de ani a murit pe loc.

Cei doi verişori, unul de 27 de ani, celălalt de 47 de ani, sunt din Iaşi şi lucrează în Cluj. Accidentul a avut loc în jurul prânzului, în zona gropii de gunoi de lângă Pata Rât. Victimele, angajate în zonă, erau în pauză de masă când au fost izbite

chiar pe trotuar de autoturism.

Medicii veniţi la faţa locului nu mai putut face nimic pentru tânăr. Verişorul sau a suferit leziuni foarte grave şi a fost dus de urgenţă la spital.

În ceea ce-l priveşte pe băiatul de 18 ani care era la volan, deşi nu avea permis de conducere, acesta a fost dus la audieri, alături de fratele lui mai mic. Pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală gravă riscă închisoarea.

Cum s-a produs accidentul

Cei doi fraţi au profitat că părintii sunt plecaţi la serviciu şi că au lăsat cheile maşinii acasă şi au pornit la drum. La volan s-a urcat băiatul de 18 ani, deşi nu are permis. Potrivit poliţiştilor, a accelerat nebuneşte, a virat pe trotuar şi i-a spulberat pe cei doi verişori nevinovaţi.

Impactul a fost atât de puternic încât pietonul de 27 de ani a murit pe loc.

Martor: "Eram în casă, mă uitam pe geam, că soţul meu lucrează cu băieţii care au păţit-o. Și l-am văzut când a sărit pe geam. Eu am ieşit repede afară şi când am ajuns în faţă, dar înainte, am văzut cum i-a luat maşina pe cei doi băieţi pe sus. Când am ajuns băieţii fugiseră, care erau cu maşina."

Când au văzut nenorocirea, cei doi fraţi au încercat să fugă, însă au fost prinşi de poliţişti.

Florin Costan, agent șef principal Poliția Rutieră Cluj: "Un conducător auto în vârstă de 18 ani fără permis auto, pe fondul neadaptării vitezei condiţiilor de drum în curbă uşoară la stânga, pierde controlul volanului, pătrunde pe trotuarul de pe sensul opus, unde loveşte doi pietoni. Unul moare la faţa locului, iar celălalt rănit grav a fost transportat la spital."

Tânărul de 18 ani s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducerea fără drept a unui autoturism.