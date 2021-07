Un motociclist a murit după ce a intrat cu viteză în mașina unchiului său. Autoturismul s-a răsucit pe şosea cu 180 de grade

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 27 de ani din județul Botoșani, care a intrat cu motocicleta în maşina din faţa lui.

Şoferul spune că motociclistul a venit din spate cu o viteză foarte mare, iar în urma impactului violent autoturismul s-a răsucit pe şosea cu 180 de grade. Întâmplarea face că șoferul și motociclistul mort sunt rude.

Tragicul accident a avut loc miercuri în localitatea Orășeni-Deal, care se află la doar câțiva kilometri de Botoșani. Autoturismul și motociclistul circulau în același sens, însă cel din urmă ar fi intrat în depășire, dar nu a mai putut controla motocicleta, înmatriculată în Marea Britanie, şi a lovit mașina în partea din spate.

Șoferul maşinii: "El îmi este nepot de la un văr. Nu ne-am întâlnit deloc. Eu veneam dinspre Vorona şi mergeam spre Botoşani, iar el a venit dintr-o dată din spate şi s-a buşit în mine.”

Reporter: “Avea viteză mare?”

Șoferul maşinii: “El, da. Eu aveam 50-60 km/h. El avea viteza mare. El m-a buşit acolo şi eu am venit cu botul aşa.”



Femeie: "Eu eram la magazin şi am auzit bubuitură. Nu am văzut. După aia l-am văzut pe domnul întins aici pe stradă.”

La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă, dar medicii nu au putut să facă nimic pentru tânărul motociclist.

Georgiana Lazăr medic SMURD: "La faţa locului am găsit un pacient, motociclist, aflat pe partea carosabilă, în stop cardiorespirator, asistolă. S-au iniţiat manevrele de resuscitare, din păcate fără răspuns terapeutic. Am fost nevoiţi să declarăm decesul.”

Criminaliștii au făcut măsurători și acum urmează să stabilească cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Ionuț Apostol, Serviciul Poliție Rutieră Botoșani: "Un tânăr în vârstă de 27 de ani, ce se deplasa pe motocicletă, din direcţia Vorona-Botosani, s-a angajat în depăşirea unui autoturism care circula în faţa sa, împrejurare în care l-a acroşat în partea din stânga spate şi s-a răsturnat pe carosabil. Conform primelor verificări, acesta nu poseda permis de conducere categoria A, eliberat de autorităţile române.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.