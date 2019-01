Un bebeluș de 11 luni a murit din cauza unei îngrijitoare care se uita la televizor

iStock

O familie din Kenya și-a pierdut singurul copil, chiar înainte de Crăciun, după ce părinții l-au lăsat în grija îngrijitoarei.

Pe 14 decembre, Steve Opar – avocat în localitatea kenyană Nyahururu - și soția sa Wendy Audrey l-au lăsat pe fiul de 11 luni în grija menajerei. În jurul orei 17.00, Steve Opar a fost sunat de o vecină, care i-a spus că fiul său s-a înecat cu mâncare, informează Daily Nation.

„Cea care m-a sunat mi-a spus că fiul meu moare, din cauză că s-a înecat cu mâncare”, a povestit el.

Confuz și speriat, l-a rugat pe vecin să ducă băiețelul la spital.

„Întrucât era unicul meu copil, reprezenta totul pentru mine. În timp ce conduceam, mi-am sunat și soția să vină și ea la spital.”

Când au ajuns, însă, copilul fusese declarat mort.

„Nici măcar n-am apucat să sărbătorim prima lui zi d naștere, care urma să vină peste o lună. Este cel mai dureros moment din viața mea”, a spus Wendy Audrey, mama băiețelului de 11 luni.

Când au ajuns acasă, cei doi au descoperit că menajera lor, în vârstă de 23 de ani, a dispărut, ceea ce a stârnit suspiciuni legate de moartea copilului.

Vecina care l-a sunat pe tatăl băiețelului a povestit că a găsit-o pe îngrijitoare uitându-se la televizor.

„Am intrat în casă și am văzut-o uitându-se la televizor. Când am întrebat-o unde era copilul, mi-a făcut semn că în dormitor. Am fost șocat să găsesc copilul în pătuțul lui, înainte să îi sun pe părinți.”

Mama bebelușului începuse deja să caute pe altcineva care să aibă grijă de copil, întrucât acesta plângea ori de câte ori tânăra de 23 de ani îl ținea în brațe.

„Am început să fiu îngrijorată de poveștile pe care ni le spunea. La un moment dat, ne-a spus că prietena ei din Nairobi a lăsat copilul angajatorului în frigider, în urma unei dispute.”

Astfel, poliția a deschis o anchetă și încearcă să stabilească unde este tânăra.

