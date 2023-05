Un bătrân de 96 de ani și-a ucis soția de 82, în Vaslui. Vecină: „Zicea că parcă e nebun”

Medicii au descoperit acum că bărbatul are o afecțiune psihică degenerativă. Tragedia s-a petrecut în comuna Mălușteni. Cei doi bătrâni locuiau singuri, într-o regiune izolată.

O vecină care îi îngrijea pe cei doi bătrâni a mers dimineaţă acolo şi a descoperit scena crimei.

Vecină: „M-am dus să o văd și am găsit-o moartă, în casă. Și am chemat poliția și gata. Am văzut-o pe dânsa în pat.”

Soţul femeii, un bărbat de 96 de ani, nu era nici în camere, nici în curte. Poliţiştii care au venit la faţa locului, cu un câine de urmă, l-au găsit ascuns în pod. El este principalul suspect în anchetă. Nu se ştie, deocamdată, de ce ar fi ucis-o pe soţia să.

După ce a ajuns la psihiatrie, pentru a fi expertizat, medicii au stabilit ca bărbatul are o afecțiune psihică degenerativă. Vestea crimei i-a şocat pe cei doi copii ai cuplului.

Fiica victimei: „Am aflat că mama e moartă. Nu ştiu ce-o fi fost în capul lor. Nu a fost la spital, nu a luat pastile în viața lui.”

Fiul victimei: „Nu avea probleme, era mai dificil el așa, dar asta e. În fiecare zi vorbeam de două-trei ori cu mama”.

Reporter: A spus vreodată că avea probleme cu dânsul?

Fiul victimei: „Așa, probleme, a mai fost, așa, îmbrânceli, pocnituri, mai spunea, o să te strâng de gât, o să te omor cu mâinile mele, mai amenința.”

Suspectul a împlinit chiar joi 96 de ani. Vecinii ştiau de certurile dintre el şi soţia sa de 82 de ani.

Reporter: Vă spunea că are probleme cu el?

Vecină: „Zicea că parcă e nebun. Nu se ducea nimeni la dânşii. Numai femeia aia. A venit bătrâneţea şi a dat în nebuneală.”

Localnic: „Nu puteai să te înţelegi cu el, nimic. Din cauza bătrâneţii.”

Anchetatorii spun că nu s-au putut înţelege cu suspectul, la locul crimei.

Procuror Parchetul Tribunalului Vaslui: „Erau indicii că ne aflăm în situația unei morți violente, nu s-a reușit comunicarea cu acesta, existând suspiciuni că starea sănătății mintale ar putea fi afectată, aveți având în vedere și vârsta înaintată.”

În funcţie de rezultatul definitiv al evaluării psihiatrice, bătrânul ar putea ajunge în puşcărie, pentru omor.

