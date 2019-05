Un tânăr cu depresie a căzut de la etajul 8 pe o mașină parcată lângă bloc

Incident şocant luni dimineaţă, într-un cartier din Piteşti. La prima oră a dimineţii, un bărbat de 34 de ani a căzut de la etajul 8 al unui bloc turn, peste o maşină parcată la doi metri de intrare.

Părinţii victimei. şocaţi de cele întâmplate, le-au spus poliţiştilor că singurul lor fiu suferea de depresie.

Bărbatul de 34 de ani a căzut de la etajul 8 în toiul nopţii şi a murit pe loc. Proprietarul autoturismului spune că nici nu a auzit alarma.

Marius Postelnicesu, proprietar maşina: "Nu am auzit niciun zgomot, nici alarma maşinii, nici un fel de buşitură. Singura chestiune este că a bătut poliţia locală la uşă şi atunci am ieşit cu dânşii şi am găsit maşina."

O femeie care locuieşte în bloc este cea care a sunat la 112, în jurul orei 7 dimineaţa, când a ieşit din bloc şi a descoperit tragedia.

Dr. Mihaela Barbu SAJ Argeş: "Când am ajuns la faţa locului am găsit un bărbat decedat, cu semne de moarte instalate, nu se mai putea face, din păcate, nimic pentru această persoană."

Criminaliştii au fost chemaţi şi ei la faţa locului, iar vecinii i-au anunţat de cele întâmplate pe părinţii victimei. Distruşi de durere, oamenii au suferit un şoc.

Ag. şef princ. Florin Popa purtător de cuvânt IPJ Argeş: "Este un bărbat de 34 de ani, care locuia la etajul 8 al unui bloc de locuinţe. În prezent se desfăşoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul."

Bărbatul nu a lăsat niciun bilet prin care să-şi explice gestul. Nu lucra nicăieri şi nu era căsătorit, spun părinţii lui, care adăugă şi detaliul potrivit căruia fiul lor suferea de depresie.

