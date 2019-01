Un băiat sărac și-a cărat mama moartă 5 km, pe bicicletă, pentru a o îngropa. FOTO

Adolescentul a recurs la acest gest, după ce mama sa, Janki, în vârstă de 45 de ani, a murit subit în timp ce mergea după apă. A cerut ajutorul vecinilor, dar aceștia au refuzat pentrucă băiatul și mama lui proveneau dintr-o castă inferioară.

Băiatul a fost filmat în timp ce își ducea mama la groapă. Desculț, singur și supărat, tânărul i-a spus unui trecător ce duce pe bibicletă. "Aceasta este mama mea", a spus băiatul.

Barefoot orphan carries body of dead mum on bike after neighbours refuse to help https://t.co/7Ry00inhbJ pic.twitter.com/YdF7ABaATL