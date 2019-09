Un băiat de 10 ani a încercat să se spânzure. Ce a păţit la şcoală

Copilul a fost hărțuit din cauză că este de culoare și a vrut să se sinucidă prin spânzurare, informează Mirror.

În urma incidentului, mama sa a criticat școala pentru că nu a reușit să aibă grijă de copilul său, iar acum administrația locală s-a oferit să-i asigure copilului un loc la o școală privată.

De asemenea, tot ea a mai adăugat că în ultima vreme el devenise supărat și a încercat să se spânzure.

