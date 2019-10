Tânără din Neamț, violată de bărbații cu care a băut alături de soțul ei

O tânără de 22 de ani din judeţul Neamț a trecut prin coşmarul vieţii sale, miercuri seară. Fata a fost atacată pe drum de doi consăteni, de 22 şi respectiv 17 ani, iar cel mai mare a violat-o.

Înainte, cei doi agresori s-au cinstit la aceeaşi masă, într-un bar, cu tânăra şi soţul ei, iar fata a făcut imprudența să plece singură acasă, fără să ştie că este urmărită.

După audieri, suspecţii au ajuns în arest.

După seara petrecută în bar, când tânăra a vrut să plece spre casă, soţul ei a ales să rămână cu nişte amici, fără să bănuiască pericolul. Rămasă fără apărare, pe întuneric, tânăra a fost atacată pe drum de adolescent şi prietenul lui mai mare. Cei doi au târât-o în marginea satului, iar bărbatul de 22 de ani a violat-o pe fata care era imobilizată de celălalt.

Suspecţii au fugit apoi şi, cu ultimele puteri, tânăra abia a putut să ajungă la casa mătuşii ei, unde a cerut ajutor.

Mătuşa victimei: A venit ea plângând ţipând şi nu am putut vorbi cu ea. Era speriată, nu am putut vorbi cu ea. Am chemat poliţia.

Reporter: Îi cunoştea pe băieţii ăştia?

Mătușă: Îi cunoştea, sunt răii satului.

Tânăra a fost dusă la spitalul din Piatra Neamţ, pentru că era în stare de şoc. Poliţiştii au reuşit în scurtă vreme să dea de urma celor doi suspecţi. Primul este acuzat de viol.

Ion Catană, vecin: "E un băiat cam destrăbălat şi atât. A mai făcut scandal el, dar e un băiat care mai consumă. Omul dacă bea face prostii."

Georgiana Moşu, IJP Neamț: "Cei în cauză au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore şi introduşi în centrul de arestare preventivă din cadrul IJP Neamţ."

Şi adolescentul de 17 ani ar putea fi trimis după gratii, pentru complicitate la viol.

