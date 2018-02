Tânăr din Vaslui găsit mort de tatăl care i-a telefonat. ”Era în garaj, i-a sunat din buzunar”

Descoperire înfiorătoare făcută de un tată din judeţul Vaslui. Omul şi-a găsit fiul fără viaţă, în garajul din gospodărie.

Tânărul de 19 ani pare că a recurs la un gest extrem fiind afectat, după cum spune părintele, de faptul că urma să îi dea unui vecin 10.000 de lei pentru a acoperi o pagubă făcută împreună cu alţi amici.

Tânărul de 19 ani locuia împreună cu tatăl său într-o gospodărie din judeţul Vaslui. Sâmbătă, băiatul îşi anunţase părintele că iese în oraş cu prietenii. Ieri însă, când bărbatul s-a întors acasă de la mănăstirea Tismana, a făcut cumplita descoperire.

Gică Macovei, tatăl: "Am venit acasă, tot au zis băieţii ca George nu a răspuns azi. Am dat mâncare la câini, m-am uitat aşa nu am văzut urme prin zăpadă. Când îl sun, îi sună telefonul în buzunar, era în garaj."

Chemaţi de urgenţă la fața locului, medicii s-au văzut nevoiţi să declare decesul - băiatul murise deja de câteva ore.

Dr. Gabi Olaru, SMURD Vaslui: "Din păcate, semnele morţii erau instalate, nu am putut face absolut nimic pentru a salva viaţa pacientului."

Băiatul trebuia să îi dea unui vecin 10.000 de lei după ce, împreună cu trei amici, a intrat în casa omului, unde tinerii au consumat o sticlă de alcool. Părintele spune că acest lucru este posibil să îl fi afectat şi să îl fi determinat să recurgă la un gest necugetat.

Gică Macovei, tatăl: "Ăla avea camere de supraveghere şi i-a dat în judecată şi le impută tot să plătească, tot sistemul de supraveghere. L-am, luat cu vorba şi i-am spus că îl ajut şi eu. Şi a zis bine. Cu asta nu îi mai era frică."

Mama băiatului a plecat în urmă cu mai bine de şapte ani în Italia şi tânărul a fost îngrijit doar de tată. Acum, cei doi lucrau împreună pe un şantier din Iaşi.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie.