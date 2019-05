Şoferii din Moldova prinşi beţi la volan, puşi să asiste la autopsii şi să spele cadavre

iStock

Autorităţile de la Chişinău au luat o măsură drastică pentru a reduce numărul conducătorilor auto prinşi băuţi la volan.

Decizia a fost luată anul trecut chiar de premierul Moldovei, Pavel Filip, care, potrivit ProTV Chişinău, a anunţat acum pe Facebook că "A fost dat startul programului de reeducare a soferilor prinsi bauti la volan. Acesta va dura trei luni, timp in care conducatorii auto retinuti in stare de ebrietate vor mai merge la morga, in spitale pentru a acorda asistenta victimelor accidentelor rutiere si vor lua parte la instruiri privind riscurile consumului de bauturi spirtoase. Programul costa 4 mii de lei, bani achitati de soferi, si este parte a pachetul de legi anti-alcool, aprobat de Guvern. Sunt sigur ca prin aceste actiuni vom stopa consumul de alcool la volan si vom aduce mai multa siguranta pe drumurile din tara".

Programul a început deja să fie aplicat efectiv. Şaşe şoferi au mers la la morga din Chişinău. unde au asistat la autopsie şi chiar au spălat cadavrele. Programul de reeducare ţine trei luni, timp în care cei care vor să-şi recapete permisul trebuie să meargă şi în spitale pentru a acorda asistenţă victimelor accidentelor rutiere şi să participe la cursuri privind efectele consumului de alcool.

Noul program de reabilitare a şoferilor prinşi băuţi la volan este parte a pachetului de legi anti-alcool, aprobat în 2018 de Guvernul de la Chişinău. Orice cetăţean al Moldovei cu permisul suspendat în instanţă pentru condus sub influenţa băuturilor alcoolice şi-l poate recupera doar dacă participă la aceste activităţi.

