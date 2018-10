Sfârșit cumplit pentru un motociclist, după ce a gonit cu viteză pe străzi

Pro TV

Un motociclist în vârstă 70 de ani și-a găsit sfârșitul pe o șosea din Cluj. Bărbatul a suferit răni extrem de grave, după ce a izbit o mașină și a fost aruncat sub un alt autoturism.

Accidentul s-a petrecut pe Drumul Naţional 1C, între două localităţi din Cluj. Primele date arată că, într-o curbă deosebit de periculoasă, motociclistul în vârstă de 70 de ani, ajuns pe celălalt sens de mers, a lovit puternic o maşină, apoi a ricoşat sub un alt autovehicul.

"M-a depășit motocicleta cu viteză și cred că a pierdut controlul. Am văzut că Polo-ul vine tot de-o roată, am crezut că a făcut explozie. Când ne-am oprit am văzut că era deja sub mașină, era mort. A intrat cu viteză mare în curbă, a acroșat Polo-ul acela roșu și a ricoșat. Zice domnu' că nu a avut ce să facă", povestește un martor.

Martorii au sunat imediat la 112, însă medicii nu l-au mai putut salva pe bărbat.

"Un motociclist implicat în accident, încarcerat sub mașină. Din păcate, cu leziuni incompatibile cu viața, găsit fără semne vitale", a transmis Mariana Baciu, medic.

La fața locului au ajuns şi poliţiştii.

"Datorită neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pătruns pe sensul opus de deplasare și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar din sens opus. În urma acestui impact, a pierdut controlul asupra direcției, s-a răsturnat pe carosabil și târâș a intrat sub un alt autoturism care circula pe aceeași direcție", a precizat Remus Bârlean, Poliţia Rutieră a municipiului Dej.

Oamenii legii continuă cercetările în acest caz.

