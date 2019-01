S-a grăbit spre casă, dar a fost lovit mortal de un tren. Mărturia mecanicului

Din dorința de a ajunge mai repede acasă, un bărbat de 61 de ani și-a găsit luni seară sfârșitul.

Omul a fost lovit de un tren într-o localitate din județul Dâmbovița chiar în timp ce încerca să traverseze calea ferată.

Accidentul s-a petrecut luni seară la câteva sute de metri distanţă de gara Ghergani din judeţul Dâmboviţa. Bărbatul de 61 de ani ar fi vrut să scurteze drumul spre casă, traversând linia ferată. Dar nu ar fi observat trenul şi a fost izbit în plin.

Mecanicul locomotivei: "La vreo 50 de metri, am văzut, am zis că e câine, era om. S-a retras într-o parte, am frânat."

Şi călătorii, în stare de șoc, spun că mecanicul a încercat să evite impactul.

Cel mai probabil, spun poliţiştii, bărbatul ar fi încercat să traverseze calea ferată şi a fost surprins de trenul care se îndrepta către Capitală. Când au ajuns cei de la ambulanţă la faţa locului, nu au mai putut să facă nimic şi au constatat decesul.

Cazul este anchetat acum de poliţişti.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer