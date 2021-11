Răsturnare de situație. Bărbatul care a susținut că a stat 35 de ani în comă recunoaște că a inventat totul

youtube.com

Manel Monteagudo, bărbatul care a susținut că a stat 35 de ani în comă, a recunoscut că a inventat totul. Mai mulți reporteri au pus toate informațiile cap la cap, iar adevărul a ieșit la iveală.

Reporterii au mers acasă la acesta cu dorința de a afla care este adevărul. Bărbatul i-a agresat și le-a mărturisit că nu a fost niciodată în comă. Ulterior, Manel Monteagudo și-a cerut scuze pentru cele întâmplate, potrivit marca.com.

„Ar fi trebuit să mă opresc înainte ca lucrurile să scape de sub control. Îmi asum toată vinovăția”, a declarat acesta.

Există, totuși, un adevăr în toată această poveste. Manel Monteagudo a suferit un accident în urmă cu 35 de ani, în urma căruia a rămas cu sechele.

„Nu am fost niciodată în comă. Este adevărat că am cazut de la șase metri înălțime și am fost internat în spital. Ce s-a întâmplat cu adevărat? Din cauza accidentului, în fiecare zi, timp de 35 de ani, am leșinat de 14-16 ori pe pe zi. Aș vrea, și o spun din toată inima, să fi fost în comă. Așa nu i-aș fi dat atâtea bătăi de cap soției mele,” a spus el.” a spus el.

Inițial, bărbatul spusese că a intrat în comă în 1979, pe când avea 23 de ani, după ce a căzut de la înălțime, pe nava comercială germană pe care lucra.

Ibericul a început să lucreze ca marinar la vârsta de 14 ani. La început, el și-a desfășurat activitatea în sudul Africii, apoi a ajuns în marina comercială spaniolă.

La doar 17 ani, dornic să aibă parte de condiții economice mai bune, Manel Monteagudo s-a mutat în Germania. El s-a angajat pe o navă comercială care a părăsit Bremenul și a ajuns în Basra, Irak.

Potrivit declarațiilor inițiale, primele luni după accident le-a petrecut într-un spital din Irak, apoi a fost transferat într-o unitate sanitară din Coruña. În cele din urmă, Manel Monteagudo a fost dus acasă, unde a fost îngrijit de iubita lui de atunci, Conchi, în prezent soția sa.

„I-au spus soției mele că în orice zi puteam să mă trezesc sau să mor. Cheagul pe care îl aveam în cap și pe care îl am în continuare, nu a putut fi îndepărtat, pentru că se află într-o zonă foarte riscantă”, spunea bărbatul.

Manel Monteagudo susținea că a deschis ochii pe 15 octombrie 2014, la vârsta de 58 de ani.