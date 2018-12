Primele mărturii ale fetei torturate de iubit: „Nu avea prenadez în casă și a început să mă bată”

observatorulph.ro

Robert, un tânăr în vârstă de 20 de ani din Ploiești, a fost reținut de poliție, după ce a publicat pe rețelele de socializare filmulețe cu momentele în care își abuza iubita minoră. Din imagini se poate observa cum fata este obligată să-i sărute mâinile și picioare acestuia, după ce el o umple de sânge.

Cei doi erau împreună de un an, însă fata susține că problemele au început de câteva luni.

„Avem împreună un an de zile, dar certurile şi bătăile au început de două luni. Acum m-a ameninţat cu cuţitul la gât, m-a tăiat la mână, mi-a spart pahare în cap, m-a băgat în cadă. M-a pus să îi pup mâinile. Ultima oară m-a lovit de la sevraj. Nu avea nici prenadez, nicio ţigară în casă şi a început să mă bată. Că el nu are ce să consume, că el nu are nimic şi toţi nervii i-au picat pe mine”, a mărturisit tânăra, pentru Ph-online.

Potrivit observatorulph.ro, vecinii știau că tânărul este foarte agresiv. El este cercetat pentru violență în familie și violarea vieții private.

