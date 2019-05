Pedeapsa primită de adolescentul din Iași care și-a violat fratele de 3 ani

Pro TV

Un adolescent de 16 ani, din județul Iași, își va petrece următorii 2 ani în detenţie, într-un centru de reeducare pentru minori, după ce instanța l-a găsit vinovat de viol, victimă fiind unul din frații lui, în vârstă de numai 3 ani.

Vlăduţ P. a primit pedeapsa simbolică pentru că este minor, iar părinţii lui sunt obligaţi de instanţă să plătească aproximativ 5.000 de lei, sumă ce reprezintă contravaloarea îngrijirilor medicale acordate în spitale copilului care a fost violat, relatează Ziarul de Iași.

Adolescentul de 16 ani și-a violat frățiorul în vara anului trecut. Părinţii celui mic au observat că acesta sângera şi au chemat o ambulanţă.

”Noi am adus un muncitor care să ne ajute la treburi, încă de dimineaţă. Am dărâmat un perete şi construiam. Pe la 12 ne-am pus toţi la masă, iar cel mare şi unul dintre cei mici lipseau. Mama lor a mers să îi caute, şi l-a observat pe cel mic, de trei ani, că avea sânge la spate, pe pantaloni. L-a întrebat ce a păţit şi a spus că unul dintre fraţi l-a dus în WC-ul din curte şi l-a violat. L-am luat pe cel vinovat la întrebări, şi a recunoscut. Mi-am pus mâinile în cap când am auzit“, a povestit atunci tatăl agre­sorului.

Adolescentul abia fusese eliberat dintr-un centru de reeducare pentru minori atunci când a comis fapta, unde fusese închis pentru furt.

