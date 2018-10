O tânără de 16 ani a pierdut sarcina după ce și-a făcut un tatuaj pe sân

Facebook.com

O adolescentă de 16 ani a pierdut sarcina după ce și-a făcut un tatuaj pe sân. Desenul s-a infectat câteva zile mai târziu, iar tânăra a rămas și fără un picior.

Luisa Fernanda și-a făcut un tatuaj pe sânul drept, iar infecția s-a răspândit spre măduva spinării. În urma incidentului, tânăra a devenit invalidă și a pierdut și sarcina, potrivit Daily Mail.

Ulterior, Luisa a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru a drena lichidul acumulat în urma infecției, însă a dezvoltat probleme și cu apendicele. Din cauza tratamentului pe care a trebuit să-l ia pentru a controla infecția, adolescent a pierdut și sarcina.

„După ce a luat foarte multe pastile, am suferit un avort și mi-am pierdut fiul. În urmă cu un an mi-am făcut un tatuaj care a contractat o bacterie. În urma acestei experiențe am rămas invalidă”, a scris Luisa, pe rețelele sociale.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Citește și O tânără din Brazilia s-a dat cu placa de surf pe un val înalt de 20 de metri

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer