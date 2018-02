O tânără care practica BDSM-ul, arestată după ce i-a tranșat trupul iubitului

Anastasia Onegina, în vârstă de 21 de ani, este acuzată că l-a ucis pe Dmitry Sinkevich, în vârstă de 24 de ani, un fost poliţist şi militar. Deşi tânăra infirmă acuzaţia de crimă, ea a spus că i-a găsit trupul neînsufleţit şi i-a fost frică că va fi acuzată de omor, de aceea a decis să îi tranșeze corpul, conform Daily Mail

Conform poliţiştilor, tânărul ar fi murit în timpul unui joc erotic. Vecinii au precizat că cei doi practicau ocultismul şi BDSM-ul, iar bărbatul avea pe contul său de Facebook poze despre satanism. Cuplul ar fi organizat săpămânal orgii, iar vecinii se plângeau că făceau gălăgie. "Erau atraşi de sadomasochism şi de alte activităţi similare".

Sora Anastasiei a descoperit cadavrul tânărului şi a anunţat Poliţia. În urma autopsiei se va stabili în ce condiţii a decedat.

