O fată de 19 ani din Gorj a fost înjunghiată mortal de fostul iubit. Ceruse ajutorul poliției, dar nu a primit ajutor

O crimă înfiorătoare a avut loc miercuri noapte, în comuna Baia de Fier, județul Gorj. O fată de doar 19 ani a fost ucisă de fostul ei prieten.

Individul nu suporta ideea că a fost părăsit așa că, după o serie întreagă de amenințări cu moartea, a pândit-o și a înjunghiat-o.

Grav este că tânăra chiar ceruse ajutorul poliției, însă rudele ei susțin că răspunsul primit ar fi fost că "atacatorul trebuie prins în fapt, ca să fie pedepsit". Iată că acum, fapta s-a săvârșit, și deznodământul este tragic.

După miezul nopții, individul de 20 de ani a luat-o cu forța pe fată, dintr-o mașină, în care ea era cu un alt băiat. Înarmat cu un cuțit, a rănit-o, a urcat-o în autoturismul lui și a pornit cu viteză spre Târgu Jiu.

Simona Martin, mama fetei: "Pe la 1 fără 20 m-a sunat un prieten de-ai lor: 'Veniți că pe Denisa o înjunghie, o urcă în mașină și pleacă cu ea'. Ce puteam face mai mult. Fata a fost într-o mașină, a smuls-o din mașina respectivă, a înjunghiat-o că se vede balta de sânge acolo unde a înjunghiat-o și a fugit cu ea încoace spre Târgu Jiu".

În cele din urmă, victima a fost preluată de un echipaj medical, dar pierduse prea mult sânge și nu a mai putut fi salvată. Tatăl suspectului a aflat de la polițiști despre faptele fiului sau.

Caldăraru Penduș, tatăl suspectului: "Am primit un telefon, de la mama ei, la 12 – 1, nu știu cât era ceasul și zice că fii-mea moare. Am ieșit afară, am găsit poliția la poartă, unde e copilul, mă sună și un domn polițist, altul, am mai primit un telefon".

Rudele fetei spun că tânărul o tot amenința pe fată în ultima vreme, iar ea, tot mai speriată, ar fi cerut sprijinul Poliției. Demersurile au fost însă zadarnice.

Mătușa fetei: "I-a trimis mesaj vocal pe telefonul fratelui care are 12 ani și spunea că el nu o lasă în pace nici dacă pleacă în străinătate și tot nu scapă de el. A mers, a depus plângere la poliție și nu s a rezolvat nimic nimic".

Simona Martin, mama fetei: "Nu s-a luat nicio măsură, au spus în felul următor, că nu pot face nimic decât dacă îl prind în fapt. Asta e faptul, că a omorât-o",

Procurorii cer arestarea preventivă a suspectului.

Două plângeri a depus tânăra până acum împotriva fostului iubit. Una dintre ele în primăvară, iar cealaltă în urmă cu doar trei zile. În zadar însă, autorităţile nu au făcut nimic să o protejeze, spun cei din familie.

Poliţia nu a comentat aceste acuzaţii, au transmis doar că dosarul deschis în baza plângerii era în curs de cercetare. Prea târziu însă pentru tânăra care a murit după ce, înjunghiată, a pierdut prea mult sânge. Joi urma să se înscrie la facultate. Dorea să urmeze profilul economic de la Facultatea din Târgu Jiu.