O șoferiță a murit strivită în mașină, spulberată de tren. A accelerat inexplicabil când s-a apropiat locomotiva

O tânără de 22 de ani a murit, marți, strivită în propria mașină, lovită de tren. Ar fi oprit întâi regulamentar la semnul numit "Crucea sfântului Andrei". Apoi, fără nici o explicație, a demarat când locomotiva se afla la doar câțiva metri.

Mașina a fost târâtă sute de metri, iar femeia de la volan n-a avut nicio șansă. Trenul circula cu aproape 100 de kilometri pe oră.



Accidentul a avut loc în județul Arad, în apropierea comunei Nădab. Iniţial, şoferiţa a oprit în dreptul trecerii la nivel cu calea ferată, dar fără nici o explicație, când s-a apropiat trenul, a accelerat, spune mecanicul.



Gheorghe Popa, mecanicul locomotivei: „A oprit la trecerea la nivel şi din scurt, din patru metri, a intrat. A oprit şi la patru-cinci metri, nu ştiu cât am avut, a intrat aveam cam 95 la oră”



Martor: „Am auzit doar o bubuitură puternică şi martorii spun că s-ar fi oprit şi din scurt a intrat în fața trenului”



Mașina izbită în plin de trenul regio Timișioara-Oradea a fost târâtă pe șine aproximativ 300 de metri. Mai multe echipaje de la Pompieri, Poliție și Ambulanță au sosit la fața locului. Dar nu s-a mai putut face nimic pentru cea aflată la volan.



George Pleșca, purtătorul de cuvânt al ISU Arad: „La fața locului echipele de intervenţie au găsit o victimă încarcerată din păcate decedată. După aproximativ o oră jumate de intervenție s-a reușit extragerea victimei şi scoaterea autoturismului de sub tren. În tren se aflau 12 călători aceștia neavând probleme de sănătate, pe timpul intervenţiei drumul național ce face legătura între Arad şi Oradea a fost blocat.



Călător: „Am simțit o bubuitură puternică, s-a simțit clar că a fost un impact şi s-a oprit trenul. M-am gândit că s-a lovit de ceva am crezut că a fost ceva pe șină și după aceea am văzut ce s-a întâmplat puțin m-am speriat când am văzut că s-a zguduit trenul.”



Impactul cu mașina a avariat serios şi locomotiva.



Gheorghe Popa, mecanicul locomotivei: „Nu se mai poate mișca pentru că iese aerul afară. E ruptă conducta de aer principală şi iese aerul afară”



A fost nevoie de o altă locomotivă pentru a trage garnitura până în cea mai apropiată stație. Din cauza accidentului, patru trenuri au avut întârzieri, iar circulația mașinilor pe drumul național care leagă municipiile Arad şi Oradea a fost de asemenea afectată. Șoferii aflaţi pe acesta rută au fost nevoiţi să staționeze mai bine de o oră, până s-a finalizat anchetă la faţa locului.