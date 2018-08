O partidă de pescuit în Dâmbovița s-a încheiat tragic. Un bărbat a murit

Pro TV

O partidă de pescuit în Dâmbovița s-a încheiat tragic pentru doi prieteni din Capitală! Unul dintre ei, în vârstă de 55 de ani, a pierit înecat, iar celălalt a ajuns la spital, după ce a intrat în apă ca să-l salveze.

De atenția medicilor a avut nevoie și un alt bărbat, care a sărit, la rândul lui, să-i ajute pe cei doi amici.

Scenele s-au derulat înainte de lăsarea serii, pe malul râului Dâmbovița. Martorii povestesc că bărbatul în vârstă de 55 de ani era la pescuit și ar fi vrut să se răcorească în apă. Când a văzut că nu mai reușește să iasă la suprafață, prietenul lui a intrat după el. Nici el nu a mai ajuns, însă, la mal.

Un alt bărbat a sărit atunci în ajutorul lor.

Martor: "Eu treceam întâmplător, mergeam spre casă. Ei pescuiau aici împreună. A sărit un băiat în apă să facă baie, altul a sărit să îl salveze și eu am sărit să-i scot. Unul dintre ei era deja aproape înecat. Eu am vrut să-i scot de acolo, cam doi metri are lejer."

Martor: "Deodată s-o dezbrăcat și s-o aruncat, iar aia i-a fost fatală. S-a chinuit omul asta să-i tragă pe amândoi."

Între timp, alți martori au sunat la 112. Aici au ajuns în scurt timp pompierii, care au din scos din apă victimele, în stare de inconștiență. Una dintre ele a fost dusă la spitalul Universitar pentru îngrijiri medicale.

Pentru celălalt bărbat, în vârstă de 55 de ani, nu s-a mai putut face însă nimic.

De îngrijirea medicilor a avut nevoie și cel care a încercat să-i salveze pe cei doi bărbați. El a refuzat însă transportul la spital și a primit primul ajutor la fața locului.

