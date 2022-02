O mamă și fiul ei au fost sfâșiați de un câine agresiv, care a scăpat dintr-o curte, în Fundeni

O femeie şi fiul său de 13 ani au fost sfâşiaţi de un câine agresiv, din rasa Amstaff. S-a întâmplat într-o localitate de lângă Bucureşti, după ce animalul scăpase dintr-o curte.

Cei doi au fost scoşi din colţii fiarei de câţiva şoferi, martori la cumplita scenă.

Atacul sângeros a avut loc în comuna Fundeni, de lângă capitală. Băiatul de 13 ani mergea spre şcoală. Când a ajuns în dreptul curţii vecinilor, câinele acestora s-a năpustit asupra lui.

Adolescentul muşcat de câine: „El a ieşit din curte şi a venit şi s-a înfipt în mine şi m-a muşcat şi m-a tăvălit pe jos şi au venit nişte oameni cu maşina şi el tot voia să mă muşte.”

Reporter: „Şi în altă parte te-a mai muşcat?”

Adolescent: „Nu, decât acolo, de picior."

Rănită la ambele mâini este şi mama sa, care a încercat să-şi scape băiatul din colţii câinelui agresiv.

Florina Nica, victimă: „Copilul a luat-o prima dată înainte, ca să se ducă la şcoală şi câinele avea poarta aceea deschisă. A ieşit, l-a tăvălit şi eu am ţipat, am venit în urma lui şi am ţipat "copilul meu, copilul meu", că am crezut că l-a călcat maşina. Câinele, când m-a văzut că mă apropii de poartă, a venit foarte repede şi a vrut să mă ia de faţă şi m-a aruncat în şanţ şi m-a luat de mâini. Eu credeam că mi-a rupt degetele, că nu mai îmi simţeam mâinile, nu mai simţeam nimic decât m-am săltat şi m-am văzut toată plină de sânge."

Proprietarii câinelui, un bărbat de 55 de ani şi soţia lui, susţin că nu erau acasă în momentul atacului.

Mihaela Vasile, soția proprietarului câinelui: "Nu ştiu, cineva a umblat la poartă cred, că noi am închis poartă când am plecat dimineaţă. Am vorbit şi cu şeful de post, nu e să zici că m-am ascuns. Normal că o să vorbesc cu ei. Sunt vecinii mei, mie îmi pare foarte rău.”

Reporter: „Câinele este declarat la poliţie, ce rasă este?”

Mihaela Vasile: „E o corcitură de amstaff."

Chiar dacă animalul este declarat la poliţie, proprietarul riscă să fie tras la răspundere, pentru că nu a luat nicio măsură ca să prevină acest atac. Dacă va fi găsit vinovat riscă de la o amendă până la închisoare între şase luni şi trei ani.

Pitbull, Cane Corso sau Rottweiler sunt considerate rase agresive. Potrivit datelor oficiale, numai în 2021, peste 2.000 de proprietari de câini agresivi au fost sancționați pentru că nu şi-au ţinut animalele în frâu.