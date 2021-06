O mamă și-a ucis copiii, într-un acces de furie, în Maramureș. Femeia suferea de depresie

Oroare în Maramureş. Doi copii, un bebeluş de numai trei luni, şi un băieţel de aproape 2 ani, au fost găsiţi fără suflare, cu trupurile pline de vânătăi.

Din primele cercetări, chiar mama copiilor este suspectă de dubla crimă: i-ar fi bătut pe cei mici, până când n-au mai respirat... Urmează detalii care vă pot afecta emoţional.

Tragedia a avut loc miercuri dimineaţă. Femeia se afla acasă cu cei doi copii, o fetiţă de doar 3 luni şi un băieţel de 1 an şi 9 luni, iar soţul era plecat la muncă. Bărbatul povesteşte că a fost sunat de nevastă şi s-a cutremurat când femeia i-a spus că i-a lovit pe cei mici. A ajuns într-un suflet acasă, însă pruncii nu mai puteau fi salvaţi. Cu un fir de speranţă, echipajul medical sosist de urgenţă a început resuscitarea bebeluşului, însă în final a fost declarat decesul. Răpus de durere, bărbatul mai spune că femeia trecea printr-o depresie post natală.

„Dimineaţa când am plecat de acasă am vorbit cu ea şi toate au fost bine, şi pe la 10 jumătate m-a sunat că a dat cu copiii de pământ. Am venit acasă şi fetiţa sufla, băiatul era galben tot şi pe fetiţă am resuscitat-o.(...) A fost la medic şi i-a dat medicamente de durere de cap" a spus tatăl copiilor.

Bunica copiilor: „Am vorbit dimineaţa şi toate au fost bine. Am vorbit cu piticul la telefon. Şi eu mă tem că era în ceva depresie că tot zicea că o doare capul."

Potrivit surselor din ancheta - cei doi copii au avut parte de o moarte extrem de violentă. Nimeni însă nu-şi explica de ce femeia a avut o asemenea izbucnire, mai ales că ştiau că familia se pregătea să o boteze pe cea mică, peste câteva zile.

Apropiaţii celor doi soţi spun că imediat după naşterea celui de-al doilea copil, femeia se plângea de dureri puternice de cap.

„Am văzut că a venit salvarea şi SMURD-ul. Vai de mine, aşa ceva pe la noi nu s-a mai întâmplat. A avut ceva depresie. Mai venea pe la noi după lapte. De la salvare mi-a spus că băiatul e mort şi pe fetiţă o resuscitează, soțul era plecat la Mânaștur la muncă" a povestit o vecină.

Mama celor doi copii a fost dusă la audieri şi va fi transportată la spitalul din Sighet pentru efectuarea expertizei psihiatrice. Dacă se va dovedi că a avut discernământ va ajunge în fața magistraţilor, cu propunere de arestare.

Copiii, unul în vârstă de un an şi nouă luni şi altul de patru luni, au decedat în urma unor probleme respiratorii. Poliţiştii au fost sesizaţi, miercuri, despre faptul că în satul Ruşor, localitatea Copalnic Mănăştur, doi copii prezintă probleme respiratorii severe, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Maramureş.

„În urma deplasării la faţa locului a poliţiştilor din cadrul Secţiei 7 Suciu de Sus, s-a constatat faptul că doi copii minori, în vârstă de un an şi nouă luni, respectiv în vârstă de 4 luni, în ciuda manevrelor specifice de resuscitare efectuate de personalul medical, au decedat”, se arată în comunicatul IPJ Maramureş.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş au afirmat că în acest caz se fac cercetări pentru comiterea infracţiunii de omor calificat, iar în prezent se fac investigaţii la faţa locului, sunt identificate persoane, au loc audieri de martori.