O fetiţă de doi ani a fost împuşcată mortal în mod accidental de un băieţel de patru ani

Departamentul şerifului din comitatul San Bernardino a precizat că fetiţa era verişoara băieţelului. Tragicul incident a avut loc în localitatea Muscoy din San Bernardino.

Fetiţa a decedat la circa o oră după ce a fost dusă la spital. Adulţii care se aflau în locuinţă în timpul incidentului sau la scurt timp după cele întâmplate au fost duşi la sediul Departamentului şerifului pentru audieri, a relatat cotidianul local San Bernardino Sun.

@sbcountysheriff confirms that a 2 year old little girl lost her life this morning in a shooting in Muscoy, when her 4 year old cousin got his hands on a gun and accidentally fired at her. @CBSLA #KCAL9 pic.twitter.com/gAbCwyzHQ3