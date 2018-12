O femeie și-a înjunghiat fostul soț, după ce acesta s-a întors de la cumpărături

iStock

Un chef a dezvăluit că a fost înjunghiat în spate, cu un cuțit de bucătărie, de fosta soție, după ce bărbatul petrecuse prea mult timp la cumpărături. Stuart Simpson a mai dezvăluit că timp de 10 ani a fost victima violenței domestice.

Torturile au culminat pe 23 decembrie, când fosta sa soție Sonia l-a înjunghiat în spate pentru că petrecuse prea mult timp la cumpărăturile de Crăciun. Incidentul a survenit la două luni după ce cuplul se despărțise, scrie metro.co.uk.

Stuart și-a invitat fosta soție să petreacă Crăciunul alături de el și noua sa parteneră, însă Sonia a ddevenit foarte violentă după ce bărbatul s-a întors de la cumpărături. Ba mai mult, în urma unei altercații verbale, femeia a lovit-o cu pumnul în față și pe actuala parteneră a victimei.

„Am încercat să-mi protejez partenera de furia fostei soții, dar în timp ce am scos-o pe Stacey din cameră, am simțit o durere terifiantă în spate. Ulterior mi-am dat seama că am fost înjunghiat cu un cuțit de bucătărie”, a declarat bărbatul.



În urma incidentului, agresoarea a fost condamnată la 14 ani de închisoare.

