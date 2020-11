O bătrână din Dâmbovița a ars de vie în propria casă. Incendiul a pornit de la un televizor

O femeie de 84 de ani din Dâmbovița a ars de vie în propria locuință. Nepotul ei povestește că a văzut fum gros ieșind din acoperișul casei acesteia, s-a apropiat, dar nu a reușit să facă nimic din cauza flăcărilor mult prea mari.

Incendiul s-a extins și la gospodăria alăturată.

Văduvă de aproape patru ani și fără copii, bătrânica locuia singură în satul Crovu, comuna Odobești. Rudele veneau la ea zilnic. Un nepot a văzut dis-de-dimineață acoperișul fumegând.

Martor: ”Am ieșit afară și am început să strig, foc, foc, foc! Am zis să intru peste ea, să o scot afară. Era flacăra de doi metri în sus. M-am întors înapoi, am ieșit în drum și am strigat cât am putut”.

Flacările puternice s-au extins și la casa aflată vizavi.

Vecină: ”M-a strigat o vecină, ieșiți repede afară din casă că a luat vecina asta foc. Și am ieșit repede din casă. Speriată, am început să plâng și am ieșit afara, mi-era frică rău, se întinsese, am început să plâng, am scos repede băiatul din casă”.

Vecin: ”Eram la muncă și m-a sunat soția și mi-a zis că a luat foc la vecina și s-a extins și la noi”.

Cauza probabilă a incendiului, un scurtcircuit la televizor

Vecinii au sunat la 112, iar la fața locului au sosit mai multe echipaje de la pompieri, ambulanță și poliție.

După mai bine de doua ore de luptă cu flăcările, militarii au reușit să lichideze incendiul. Din nefericire, proprietara se afla carbonizată în locuință.

Anchetatorii bănuiesc că focul ar fi pornit de la un scurtcircuit produs la un televizor.

Nepotul victimei: ”Scurtcircuit, ce am înțeles, la rețeaua electrică. Nu soba, nu a găsit foc în sobă, nu s-a găsit jar”.

Aceasta este însă, doar o primă ipoteză. Adevărul va fi stabilit după finalizarea cercetărilor.