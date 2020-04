Mărturiile vecinilor în cazul copilului care ar fi fost ucis de propria mamă în Arad

O femeie i-ar fi luat viața propriului fiu, un copil de nouă ani, apoi a încercat să se sinucidă. Motivele sunt deocamdată neclare, atât pentru anchetatori, care fac cercetări in rem, cât și pentru soțul ei, care a descoperit ororile.

Descoperirea greu de descris în cuvinte a fost făcută seara târziu, de bărbatul întors acasă. Fiul său, de nouă ani, nu mai trăia, iar soția lui avea răni grave pe care și le-ar fi provocat deliberat, spun anchetatorii.

Strigătele disperate ale bărbatului i-au alertat pe vecini, care la rândul lor au cerut ajutor la 112.

Zona a fost imediat împânzită de polițiști, în timp ce mama copilului era transportată la spital.

Reporter: „Ați avut ceva probleme, v-ați certat?”

Tatăl băiatului: „Nu, nu.”

Reporter: „Ce credeți că s-a întâmplat?”

Tatăl băiatului: „Nu știu, nu îmi pot imagina, nici eu nici prietenii mei. Nu știu."

De altfel, și vecinii povestesc că familia lor părea una perfect normală, în care sunt excluse asemenea tragedii. În ziua crimei, cei doi soți au fost văzuți la plimbare, împreună cu fiul lor.

Vecin: „Pe la ora șapte i-am văzut că se țineau de mână și mergeau cu copilul și am zis: „Mihăiță, ce faci?” și el mi-a răspuns: „Mergem la plimbare”. A fost ceva normal. Chiar m-a surprins faptul că i-am văzut ținându-se de mână și am zis: „Uite ce familie super."

După această plimbare, soțul femeii a plecat în localitatea Mândruloc, la 20 de kilometri de Arad, unde familia își ridică o casă.

Vecină: „La șase jumate, ieri, a ieșit în spate. Este și acum pe scară avionul cu care a ieșit copilul din bloc și s-au jucat. Nu i-am văzut, dar i-am auzit gura, fiind geamurile deschise. Era șase jumate, după aia tatăl copilului a plecat, pentru că au o casă la Mândruloc.”

Mama și fiul au rămas singuri acasă, iar din acest punct, nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Nici vecinii nu au auzit niciun zgomot suspect, până seară, când crima a fost descoperită. Procurorii spun că femeia de 44 de ani nu avea nicio afecțiune diagnosticată, și nici nu dădea semne că ar avea.

Ramona Pencea, expert psiholog: „O persoană care săvârșește un omor și are și calitatea de părinte, dar nu a fost diagnosticată anterior cu vreo boală psihică, ar fi bine să fie evaluată clinic, pentru a se verifica dacă există sau existau vulnerabilități cognitive, dacă persoana respectivă are indici de boală psihică sau are rude cu boli psihice."

Răpus de durere, tatăl băiatului a anunțat pe o rețea de socializare că fiul sau va fi incinerat. Băiatul urma să împlinească zece ani, luna viitoare.

Soțul femeii abia găsește cuvinte să vorbească și nu își poate explica ce s-a întâmplat în familia lui. Un răspuns ar putea veni de la experții în psihiatrie, atunci când femeia va fi supusă unor expertize, însă acest lucru va fi posibil doar după ce starea ei de sănătate se îmbunătățește. Ea nu a fost audiată până acum și drept urmare, dosarul penal deschis de procurori este unul in rem, cel puțin deocamdată, adică se anchetează fapta în sine, nu o persoană.

Acuzația de omor asupra unui membru de familie se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare.