Incident dramatic pe E85. Un șofer iresponsabil a fost aproape să provoace o nenorocire

O manevră haotică a unui șofer iresponsabil putea provoca o nenorocire pe drumul european 85, între Roman și Iași. Cinci alți conducători s-au ferit din calea vehiculului scăpat de sub control. Poliţia s-a autosesizat și îl caută pe protagonist.

Pe imaginile suprinse de o cameră de bord se vede cum şoferii se feresc din calea teribilistului, care venea cu viteză de pe contrasens.

Incidentul s-a petrecut în plină zi, în jurul orei 13, pe raza comunei SArca, din judeţul Iaşi.

Cinci conducători au fost nevoiți să facă manevre pentru a se salva de la moarte. Cel care a suprins imaginile spune că doar experienţă la volan l-a ajuta.

Iulian Gheorghe, conducător auto: "Am sesizat că maşina din faţa mea, un Audi albastru, se retrage în dreapta, frânează brusc, m-am uitat şi la maşina din faţă, un Passat care a frânat brusc şi s-a tras în stânga, am tras şi eu în stânga şi am observat că din faţă venea, voios, o maşină gri, care a trecut printre noi, fără să se oprească, fără să semnalizeze, fără să claxoneze, fără nimic. Practic, putea fi un carambol cam din 4-5 maşini. M-am speriat pe moment, dar după aceea chiar am realizat că se putea întâmpla ceva foarte, foarte grav."

Citește și Accident extrem de grav pe o autostradă din Sao Paolo. Au murit 40 de oameni

În zona în care au fost suprinse imaginile şocante au loc frecvent accidente rutiere mortale.

Iulian Gheorghe, conducător auto: "Eu ştiu, a încercat să redreseze, habar nu am, a apărut de undeva, de nicăieri. Avea, oricum viteză, pentru că se vede pe filmare că manevra lui a fost destul de violentă şi s-au auzit scrâşniri de roţi şi o bufnitură. Este vestitul E85, i se mai spune Şoseaua Morţii. Ca şoferi, clar trebuie să respectăm regulile, să ne respectăm între noi, să renunţăm la a fi teribilişti, la a fi vitezomani."

Poliţiştii din Iaşi s-au autosesizat, în urma imaginilor difuzate de Ştirile Pro Tv.

Anca VAjiac, purt. de cuv. Inspectoratul de PoliŢie al JudeŢului Iași: "Poliţiştii rutieri recomandă conducătorilor auto să execute fiecare manevră numai după o asigurare temeinică prealabilă. De asemenea, să nu efectueze, sub nicio formă, depăşiri neregulamentare, pentru că în acest fel pun în pericol siguranţa lor şi a celorlalţi participaţi la trafic."

Pentru astfel de abateri în trafic, şoferii riscă amendă şi suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Până la această oră, individul din imagini nu a fost identificat.