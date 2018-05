Fetița de 5 ani, violată și ucisă în Baia Mare. Procurorii au mai mulți suspecți

Crimă şocantă în Baia Mare. O fetiţă de 5 ani a fost violată şi ucisă în bătaie, iar trupul ei neînsufleţit a fost descoperit într-o clădire dezafectată de la marginea oraşului.

Atenție urmează detalii cu puternic impact emoțional!

Copila dispăruse de luni, şi părinţii, ajutaţi de vecini şi cunoscuţi, au căutat-o apoi disperaţi. O soră mai mare a copilei a găsit-o fără viaţă, cu tot trupul plin de răni şi medicii legişti au confirmat apoi că biata copilă a fost abuzată sexual.

Procurorii care au preluat cazul au mai multi suspecţi, printre ei, un individ care se dă drept preot şi care în trecut ar mai fi abuzat câţiva băieţi. Poliţia încearcă să dea de urma lui, ca să îl ducă la audieri, înainte de a mai face alte victime. Cei care au văzut trupul sarmanei fetiţe sunt şocaţi de sfârşitul ei: povestesc că ea a fost omorâtă cu cruzime.

Era acoperită de răni, complet desfigurată. A fost găsită pe jumătate dezbrăcată, iar analizele făcute la necropsie au arătat că fetiţa a fost violată. Era cea mai mică dintre nouă fraţi şi la toamnă urma să înceapă şcoala.

Luni după-amiaza mama fetiţei a trimis-o la magazin să cumpere ceva de mâncare, iar la întoarcere mama a lăsat-o să iasă la joacă, în faţa blocului, împreună cu alţi copii.

Mama fetei: "Am trimis copiii afară la joacă şi tot am aşteptat să vină şi când am mers s-o caut am găsit-o moartă şi violată. Mai bine muream eu. Trebuia să meargă în septembrie la şcoală."

Când au văzut că nu găsesc fetiţa, oamenii s-au mobilizat şi au început să o caute. Sora mai mare, în vârstă de 23 de ani, i-a găsit trupul la câteva sute de metri de casă, într-o clădirea dezafectată de la marginea oraşului.

Vecină: "A trimis soţul să caute fata şi ea nu a fost, era cu mai mulţi copii. O soră de-a ei a găsit-o. Era plină de sânge, aşa ceva nu s-a întâmplat... Cea mai mică a fost ea."

Bunicul fetei: "A fost distrusă toată. Lovită la cap. La 11 am dat de ea, era în baltă de sânge, pantalonul era tras jos de pe ea, pantofii erau daţi jos din picioare."

Localnică: "Au căutat-o cu grămadă şi au găsit-o moartă şi violată. Fata era îngrijită de părinţi şi o fată bună."



