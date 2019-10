Făcea LIVE pe Facebook în timp ce-și abuza copilul. „Oricum nu l-am vrut”

Potrivit unui raport de arestare, poliția din Chattanooga a fost alertată duminică seară, după ce mai multe persoane le-au trimis videoclipul postat de Tybresha Sexton pe pagina de socializare.

În filmuleț femeia brusca copilul și îl zguduia în timp ce fuma lângă el.

Ofițerii de poliție au transmis că femeia consumase băuturi alcoolice. Aceasta le-a transmis că ,,oricum nu am vrut copilul ăsta”, relatează NewsChannel9.

În prezent, copilul a rămas în custodia bunicii sale.

This Chattanooga mother is behind bars for child abuse. Police say Tybresha Sexton posted a Facebook live video where she’s seen shaking her baby, picking her up by the arm & then dropping her.

I’m LIVE at 12 to show you the video and explain how the 1-month-old is doing now. pic.twitter.com/haRsvjMAhw