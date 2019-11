El e șoferul care a spulberat o mamă și pe fiul ei, pe Transfăgărășan. Ce au descoperit polițiștii

Un individ fără permis și băut a semănat moarte, joi seară, pe Transfăgărășan, în localitatea Carţişoara din județul Sibiu.

Bărbatul s-a urcat la volan, dar nu a mai putut controla mașina și a izbit în plin trei pietoni - doi copii și pe mama unuia dintre ei. Femeia și fiul ei de șapte ani au murit, iar băiatul care îi însoțea se află la spital.

Cel vinovat de tragedie a încercat să fugă, însă polițiștii l-au găsit și au aflat că era cercetat într-un dosar penal pentru că mai fusese prins conducând, deși nu are acest drept.

Bărbatul de 37 de ani lucrează la o cabană din zonă şi plecase joi seară la cumpărături cu maşina. În localitatea Cârțișoara, la un moment dat, a ajuns pe celălalt sens de mers, a lovit un stâlp, apoi i-a spulberat pe cei trei pietoni care mergeau pe lângă biciclete. Victimele au căzut ca secerate la pământ, iar autoturismul s-a oprit într-un gard.

Vecină: "Bubuitură puternică şi am ieşit afară şi am văzut maşina aici. M-am dus, strigă lumea şi 2 persoane erau jos".

Reporter: "În ce stare erau?"

Vecină: "Nu mai mişcau, am zis că sunt morţi. Doamne fereşte! Au viteza mare şi maşinile astea, coboară de sus de acolo şi vin şi viteza."

Vecin: "A lovit în stâlp şi din stâlp i-a luat pe maşină. Când am ieşit, am văzut întâmplarea".

Reporter: "Avea viteză?"

Vecin: "Altfel nu se explica să ajungi pe contrasens, să apuci şanţul. A avut viteză mare dacă i-a dus atâţia metri."

Femeia de 30 de ani şi băiatul ei de şapte ani au suferit răni extrem de grave şi medicii s-au văzut nevoiţi să declare decesul.

Mama victimei: "Sunt două surori şi una m-a sunat: hai mamă că a călcat-o pe Angelica o maşină şi pe Florin! Cum tu?! Rapid am venit cu bicicleta şi ea era aici! Şi copilul mai încolo!"

Adolescentul de 14 ani care îi însoţea a scăpat cu viaţă şi a fost transportat la spital cu un traumatism la picior. La fața locului au ajuns imediat şi poliţiştii.

Inspectorul Bogdan Maxim, IPJ Sibiu: "După producerea evenimentului, conducătorul auto a plecat de la autoturism fiind identificat în foarte scurt timp de echipajul de poliţie rutieră care desfăşura o activitate pe linia combaterii consumului de alcool pe raza localităţii Carţişoara."

Agenţii l-au supus pe bărbat probei cu etilotestul şi rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,66. Ba mai mult, oamenii legii au aflat că nu are permis de conducere şi era deja cercetat într-un dosar penal după ce, în urmă cu trei săptămâni, fusese prins la volan.

De această dată, individul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va ajunge în fatza magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Acuzaţiile care i se aduc sunt de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!