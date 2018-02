Doi pitoni care se împerecheau, uciși de localnicii înfometați ai unui sat din Borneo

Oamenii se aflau în căutare de hrană, când au dat peste un copac căzut, unde se împerecheau cei doi şerpi, femela având peste 6 metri lungime, potrivit Daily Mail

Cu ajutorul unei drujbe, au secţionat arborele, de unde au scos pitonii, care sunt o delicatesă în regiunea Sarawak.

Conform localnicilor, carnea de piton se prepară la grătar sau este prăjtă, şi se serveşte alături de legume şi orez. Tinsung Ujang, în vârstă de 60 de ani, cel care a descoperit perechea, a spus că oamenii din satul Bintulu vor avea hrană pentru următoarele zile.



