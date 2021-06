Crima îngrozitoare, urmată de sinucidere din București: Tânăra a fost ucisă în fața fetiței de 4 ani și a mamei

Polițiștii din București anchetează o crimă îngrozitoare, urmată de sinuciderea ucigașului. După o relație presarată cu multe certuri și bătăi, un bărbat de 30 de ani, eliberat recent din închisoare, i-a luat viața iubitei de 23 de ani.

Tânăra avea o fetiță de doar patru ani, dintr-o altă relație, care ar fi fost de față la oribilul atac. Polițiștii spun că victima nu a cerut niciodată un ordin de protecție. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Un apel la 112 anunță că o fată de 23 de ani din cartierul Militari a fost ucisă. Mai mulți polițiști, jandarmi și o ambulanță au ajuns la fața locului. Când au găsit-o medicii, tânără era în stare gravă. Au încercat să o salveze, însă fără succes.

Imediat după ce a comis atacul, la care ar fi fost martore mama și fetița victimei, agresorul a fugit. Pe urmele lui au pornit mai multe echipaje de poliție. Între timp, la locul crimei a ajuns și fostul iubit al victimei, tatăl fetiței de patru ani.

Fostul iubit: ”O singură dată l-am văzut, la distanță, am trecut pe lângă el. Doar ce am aflat. Cum am aflat, am și fugit de la serviciu".

Andreea lucra la o firmă de curățenie când l-a cunoscut pe cel care i-a luat viața. Apropiații spun că încerca să încheie relația cu el, iar certurile se țineau lanț.

Tânără nu a cerut niciodată ordin de protecție, deși a fost bătută de mai multe ori

Surse apropiate anchetei spun că are antecedente, a fost condamnat pentru tâlhărie și eliberat în urmă cu șase luni.

Cu toate că a fost bătută de mai multe ori, Andreea nu a depus niciodată plângere și nu a cerut un ordin de protecție împotriva iubitului gelos și violent.

În mai puțin de două ore de la comiterea crimei, suspectul principal a fost găsit mort în locuința părinților lui. Drumul între locul crimei până la locuința părinților poate fi parcurs în șapte minute cu mașina.

Pentru că acest bloc e supravegheat cu camere video, polițiștii vor găsi pe înregistrări momentul când tânărul de 30 de ani aruncă cuțitul și apoi urcă în apartamentul părinților săi unde, a fost găsit decedat.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor. Au audiat rudele fetei și câțiva vecini și cel mai probabil vor clasa cazul după ce vor lamuri modul în care a fost comisă crima de către cel care s-a sinucis.