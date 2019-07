Crimă filmată într-un bar din Iași. Ucis fără milă de un prieten

Sfârşit tragic pentru un bărbat de 36 de ani din judeţul Iaşi, care a fost ucis fără milă de un prieten.

După o zi de muncă, cei doi s-au întâlnit în faţa barului din sat şi după un scurt schimb de replici şi îmbrânceli, victima a fost înjunghiată în piept. Scena a fost surprinsă pe camerele de suprveghere din bar, iar suspectul este reţinut.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum în disputa celor doi intervine un alt bărbat care se afla tot în faţa barului, pentru a-i calma.

Omul se lasă păgubaş şi se întoarce pe terasa din faţa barului. După câteva secunde, spun martorii, suspectul atacă.

Ancuța, Armanu, administrator bar: "Avea cuţitul în buzunar şi n-a durat foarte mult toată treaba, în câteva minute. Nu ştiu de la ce s-au luat că nu era chiar în faţa magazinului...erau şi sub influenţa băuturilor alcoolice."

Clienţii barului nu şi-au dat seama imediat de gravitatea situaţiei şi nu au nicio reacţie. Abia când omul s-a prăbuşit la pământ, martorii au sunat la 112. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic.... Între timp, suspectul a fost găsit de poliţişti acasă.

Localnic: "Am văzut când a venit salvarea, poliţie, am văzut că i-a făcut resuscitare dar degeaba. Venea de la barul ăsta dar nu era beat şi s-au luat la ceartă, ce ştiu eu...Avea cuţit şi băiatul e cam scandalos cu băutura. El nu a realizat că l-a omorât şi apoi imediat când a venit poliţia am văzut că l-au adus"

Vecinii spun că victima obişnuia să muncească prin sat cu ziua, pentru a-şi ajuta familia numeroasă, mai ales că soţia este însărcinată şi urmează să nască al cincilea copil.

Vecină: ”Foarte necăjiţi...patru copii şi soţia e însărcinată. Când au venit medicii deja era terminat. Acum vreo trei ani s-a înecat şi un copil în fântână. Parcă-i blestemată.”

Suspectul nu era căsătorit şi locuia cu părinţii. A fost reţinut pentru omor şi riscă să îşi petreacă mulţi ani în spatele gratiilor.