Cioban beat, lovit de microbuz pe DN1A. "Era tot drumul al lui, cică e şmecher"

Un pieton a fost spulberat joi seară de un microbuz pe Drumul Național 1A, în județul Dâmbovița.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani a ajuns în grijă medicilor, iar martorii spun că era amețit de aburii alcoolului și mergea pe mijlocului șoselei. În plus, șoferul povestește că a încercat să evite impactul, dar i-a fost imposibil.

Microbuzul în care se aflau trei pasageri era condus de tânărul în vârstă de 29 de ani care povesteşte că se îndrepta spre casă aseară. Şi nu a mai putut să îl evite pe bărbatul de 47 de ani care circulă pe carosabil, pe Drumul Naţional 1A, în comună Crevedia.

"Mi-a ieşit un domn în faţă, probabil băut. Era pe centrul carosabilului. Am încercat, am frânat şi când am văzut că mă duc pe frana pe el, am tras de volan stânga. Mi-a apărut în faţă, întuneric, nu l-am văzut..."

În urma impactului violent, pietonul a suferit o rană în zona capului, iar martorii au sunat la 112 pentru a cere ajutor. În stare gravă, bărbatul a fost preluat de un echipaj de la ambulanţa şi transportat la spitalul judeţean din Târgovişte, unde medicii l-au băgat direct în sala de operaţii. Între timp, poliţiştii continua cercetarea la faţa locului pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut accidentul."

Localnicii spun că rănitul, care lucrează la o stână din zonă, s-ar fi cinstit bine la un birt din sat înainte de accident.

"Ce să spună şoferul decât a tras stânga şi l-a evitat, că era pe mijlocul drumului. Uitaţi ce avea, sacose cu bere, cu alcool. Era pe mijlocul drumului..." spune un localnic. "Asta care a fost lovit era mort de beat, mirosea de la zece metri..."

"Mort de beat, mort de beat, aşa se întâmplă, ne răsturnăm... era tot drumul al lui, cică e şmecher omul...", spune alt localnic.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi continuă cercetările.

