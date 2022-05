Înainte de acest final crunt, femeia încercase să scape de agresor, și în ultimele săptămâni se refugiase la o bunică. A fost însă urmărită și acolo! În timpul nopții, individul a spart ușa de la intrare și a intrat în casă, unde s-a dezlănțuit.

Camerele de supraveghere instalate în gospodărie au surprins scenele teribile - ultimele clipe de viață ale femeii. În imagini se observă bărbatul care sare gardul și intră în casa unde se afla soția lui. După ce o rănește în locuință, o urmărește și prin curte, unde o lovește din nou, cu brutalitate. Femeia este apoi abandonată în agonie.

Bătrână: „A tras fața aia de masă și a tăiat-o și eu am deschis ușa și am zis, ce faci, mă, copile?”

Ce spune bunica victimei

Bunica femeii ucise povestește că în ultimele săptămâni, amândouă au trăit cu teamă în suflet.

Elena Cârstea, bunica victimei: „Mamă, a pândit-o, cică toată ziua s-a plimbat pe aici, copilul ăsta al meu. Eu cu poarta încuiată am stat de o lună de zile. Ușa aici încuiată, acolo încuiată, acolo încuiată. Eu am stat aici ca la pușcărie, la mine acasă am stat ca la pușcărie.”

După atacul sângeros, o rudă a sunat la 112, dar când a fost dusă la spital femeia de 39 de ani, medicii au constatat că era deja prea târziu și nu au mai putut face nimic pentru ea.

Între timp, bărbatul violent a fugit la el acasă, unde și-a pus capăt zilelor.

Vecin: „A venit poliția, jandarmeria, au venit de la crimă, mai multe mașini pe aci și am înțeles de la un băiat polițist că să se ducă repede că el e în Totea, își pusese de se omorâse – și-a pus capăt zilelor – da, da.”

Cristina Ciobanu, prim-procuror Parchetul Tribunalului Gorj: „După comiterea faptei, făptuitorul s-a deplasat cu autoturismul personal. Înainte de venirea organelor de poliție, s-a deplasat la locuința din comuna Hurezani, județul Gorj, unde s-a sinucis.”

Bărbatul mai fusese arestat pentru violență

Acum două luni, bărbatul a mai avut o ieșire violentă, când și-a bătut soacra și i-a incendiat locuința. Nimeni nu poate explica de ce apăreau aceste episoade.



Elena Cârstea: „Zic, mă, tu ai vreo gagică, de ce o bați, e urâtă, e beată, e curvă? Am zis și eu, de ce ai luat-o – am luat-o că mi-a plăcut. Păi dacă ți-a plăcut, la ce o bați, măi, copile?”

Corina Scurtu, IPJ Gorj: „La data de 26 martie anul curent, în urma unui conflict spontan avut cu soacra sa, bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj.”

Dosarul va fi clasat, după decesul suspectului. Din păcate, femeia ucisă nu a reclamat niciodată bătăile primite și nici nu a încercat să obțină un ordin de protecție.

Cei doi au lăsat în urmă un fiu de 18 ani.