Ce-a pățit un rus care, de bucurie că echipa sa a bătut Spania, a sărit pe duba poliției. VIDEO

De bucurie că naționala Rusiei a trecut de Spania, un tânăr din Voronej s-a urcat pe o dubă a Ministerului de Interne din Rusia, pe care a început să sară.

Suporterul a regretat instant gestul său. Doi agenți de poliție l-au bătut rău cu bastoanele. Scenele au fost filmate de către martori și au ajuns online.

Reacțiile rușilor au fost împărțite: unii au acuzat agresivitatea exagerată a poliției, alții susțin că tânărul și-a meritat-o pentru gestul său teribilist.

Boy feeling emotional Russia team wins jumped on a cop car

As response cops jump on him back pic.twitter.com/7hAsWQcehB