Caz șocant. O fetiță din India s-a născut cu 26 de degete. Ce spun părinții

Nou-născutul are șapte degete la fiecare mână și șase degete la fiecare picior, conform guardian.ng.

Experții medicali au spus că s-a născut cu o anomalie genetică rară, cunoscută sub numele de polidactilie. Cu toate acestea, familia ei o vede ca fiind mai mult decât o simplă anomalie, ci ca fiind „a doua venire a unei zeițe hinduse”.

PHOTOS: India Baby Born With 26 Fingers And Toes

A baby has been born at a hospital in Rajasthan, Northwestern India, with 14 fingers and 12 toes.

The baby girl has seven fingers on each hand and six toes on each foot.

While doctors have described her condition as a genetic… pic.twitter.com/j7ph1Dz4bv